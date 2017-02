Bosna i Hercegovina bi do kraja godine trebalo da dobije najmoderniji naučnoistraživački centar za zoonoze u regiji. Veterinarski institut koji će se nalaziti u sarajevskom naselju Stup bit će jedina laboratorija u BiH koja će raditi sa živim uzročnicima bolesti, pronalaziti ih, izolovati i istraživati.

Nihad Fejzić (Foto: Arhiv/Klix.ba)

"BiH je zemlja u kojoj su prisutne mnoge bolesti, jedna od njih je i bruceloza od koje obolijevaju i ljudi i životinje. Imamo slučajeve tuberkuloze, a s Veterinarskog fakulteta u Sarajevu bit će prenesena i laboratorija za kravlje ludilo. Bez pravovremene dijagnostike nema kontrole bolesti, a to znači da je važno koliko brzo i efikasno ćemo pronaći bolest i spriječiti širenje među životinjama i ono što je najvažnije, spriječiti prelazak na ljude", kazao je za Klix.ba Nihad Fejzić, dekan Veterinarskog fakulteta u Sarajevu.Vlada FBiH je prije tri godine odobrila milion i 280.000 KM za ovaj projekt, ali nakon završetka prve faze radova nije dala upotrebnu dozvolu zbog čega je zgrada godinama propadala."Dvije godine se čekalo da se finalizira rekonstruiranje finansijskog plana na institutu i da se napravi jedna studija kako će se on uklopiti u dijagnostičku mrežu BiH. To su osnovni razlozi, a ulaskom u dešavanja ništa ne dobijamo. Kad se sjetim koliko sam dopisa pisao i sastanaka imao, sam sebi postavim pitanje 'je li to normalno'. Birokratija je takva u našoj zemlji, to je nešto od čega ne možemo pobjeći. Najvažnije je da je Vlada FBiH odobrila da se radovi završe i mi ćemo iduće sedmice objaviti tender za završetak dijela radova koji je neophodan", ističe Fejzić.Ukoliko sve bude išlo po planu, rekonstrukcija dijela objekta i sistem mašinske instalacije trebalo bi da budu završeni za dva mjeseca."U sljedećoj fazi podnosimo zahtjev za tehnički prijem objekta da dobijemo upotrebnu dozvolu. Iz laboratorija Veterinarskog fakulteta prenosimo opremu koju smo već nabavili i kupujemo novu opremu, jer je novac koji smo dobili stajao zbog ovih prepreka. Radit ćemo sistematizaciju i do kraja godine to bi trebalo da bude najmodernija laboratorija na ovim prostorima. Želimo da se ovakvom laboratorijom omogući naučnoj zajednici da aplicira za fondove za naučna istraživanja. Kucat ćemo na sva vrata gdje možemo da dobijemo podršku za istraživanja", kazao je naš sagovornik.Osim Vlade FBiH, sredstva za institut su dali i Svjetska banka (3,5 miliona KM) te Vlada Kantona Sarajevo (500.000 KM). Nakon završetka radova i stjecanja dozvole, planirano je zapošljavanje 50 visokokvalificiranih stručnjaka iz oblasti veterinartsva, medicine, mikrobiologije, genetike i srodnih nauka. Fejzić ističe da pojava pandemije više nije upitna, upitno je samo kada će se to desiti. Upravo zbog toga smatra da više ne smije postojati dilema u vezi s potrebom ovakvog naučnoistraživačkog centra, jer je to suštinsko pitanje ne samo Vlade FBiH, nego cijele zemlje.