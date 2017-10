Arnaut predložio da se razmatra informacija o putovanjima ministra Crnadka

Damir Arnaut (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Damir Arnaut (SBBBiH) je, prilikom utvrđivanja dnevnog reda današnje sjednice tog doma, predložio uvrštavanje informacije o vrsti, broju, intenzitetu i troškovima posjeta i putovanja ministra vanjskih poslova BiH drugim državama te njihovoj svrsi za interese BiH i njenih građana.

Arnaut je obrazložio da je, prema podacima dostupnim na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva vanjskih poslova BiH, utvrđeno da je ministar Igor Crnadak tokom manje od 10 mjeseci 2017. godine imao 44 različita putovanja, odnosno posjete drugim državama.



Dodao je da su samo četiri posjete opisane kao službene, jedna kao bilateralna, dok se ostala putovanja odnose na učešće na konferencijama, forumima, na prisustvo otvaranju objekata, itd.



Arnaut je napomenuo da, istovremeno, ministar Igor Crnadak gotovo nikada ne prisustvuje sjednicama domova Parlamentarne skupštine BiH.



Poslanica Aleksandra Pandurević (SDS) je kazala kako misli da je uvrštavanje ove tačke "apsolutno besmisleno“.



Po njenim riječima, i ova putovanja su promocija interesa BiH i lobiranje za interese BiH.



Pandurević je ustvrdila i to da je ministar Crnadak danas "meta“ zbog izjava i svog stava prema NATO-u.



Poslanica Milica Marković (SNSD) je ustvrdila da je angažman i rad ministra vanjskih poslova u prethodne tri godine, od svih ministara, dao najmanje koristi ovoj zemlji.



Podržala je da ova tačka bude razmatrana, ali ne danas nego na nekoj od narednih sjednica kako bi se kvalitetno pripremili za raspravu s obzirom na to da su materijal dobili danas.



"Pored toga što je on vrlo skupo koštao poreske obveznike ove zemlje, njegova putovanja su dala vrlo negativan efekat, posebno na RS. To je jedan od rijetkih primjera, mislim do danas jedini primjer ministra iz srpskog naroda u Vijeću ministara BiH koji je svoju poziciju koristio da nablati i okleveće institucije RS-a", ustvrdila je Marković.



Poslanik Sadik Ahmetović (Nezavisni blok) je podsjetio kolege da je prije dvije godine pokrenuo inicijativu za smjenu ministra Crnadka, ali to nikada nije bilo na dnevnom redu.



"Tada sam to tražio iz jednog razloga, zato što je zabranio uposlencima MVPBiH da učestvuju u obilježavanju 20. godišnjice genocida u Potočarima", naveo je Ahmetović.



U vezi s današnjom inicijativom poslanika Damira Arnauta, kazao je da u principu nema problem da ministar vanjskih poslova putuje, ali ima problem ako su ta putovanja uzaludna.



Stoga misli da treba otvoriti takvu raspravu u parlamentu i vidjeti da li su ta putovanja imala svrhe, "koliko je BiH bliža EU u zadnje tri godine ili koliko je ona bliža NATO paktu u ove tri godine“.