Analitičari: Političari u BiH kampanju počeli 17 mjeseci prije izbora

Predizborna kampanja za opće izbore koji će u BiH bit održani tek u oktobru 2018. godine već je počela. Domaći političari vješto koriste institucije izvršne i zakonodavne vlasti za prikupljanje političkih poena koji bi im trebali osigurati dobre izborne rezultate.

Centralna izborna komisija BiH još u martu je saopćila da će Opće izbore raspisati u maju 2018. godine u skladu s važećim zakonom i Ustavom BiH te će oni biti održani u oktobru iduće godine.



Ovo nije spriječilo domaće političare da 17 mjeseci pred održavanje izbora započnu predizbornu kampanju koja se direktno odražava na funkcionisanje domaćih institucija, a samim tim i na živote građana BiH.



Najbolji dokaz takvom djelovanju jeste nefunkcionisanje vlasti na svim nivoima, što je dugogodišnja karakteristika predizbornih kampanja u našoj zemlji. Naime, bh. javnosti jasno je da ne postoje stabilne parlamentarne većine na državnom nivou, isto kao ni u Federaciji BiH, a prema posljednjim najavama ni u entitetu Republika Srpska.



Politički lideri iz različitih političkih stranaka upozoravaju kako se set zakona o povećanju akciza na gorivo, izmjene Izbornog zakona BiH, pokretanje vitalnog nacionalnog interesa u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, prijedlog za smjenu Vlade RS-a, kao i brojne druge političke odluke koriste kao sredstva predizborne kampanje.



Ovim povodom razgovarali smo s političkim analitičarem i ekspertom za ustavno pravo Vehidom Šehićem koji nam je kazao da je BiH stalno u nekoj vrsti predizborne kampanje iz razloga što se u našoj zemlji svake dvije godine održavaju izbori.



"Činjenica je da je Izbornim zakonom BiH jasno propisano da predizborna kampanja traje mjesec dana pred izbore, ali mi živimo u neodgovornom društvu u kojem niko ne poštuje te zakonske norme. Posebno je opasno isticanje etničkih i nacionalnih tema u predizborne svrhe", rekao je Šehić.



Kako kaže, domaći političari za vrijeme predizbornih kampanja uopće ne razmišljaju o stvarima bitnim za život građana BiH, već se isključivo bave temama diskriminacije.



"Oni uvijek imaju pozadinu u etničkom identitetu kao što je naprimjer riječ o izmjenama Izbornog zakona BiH. Ne treba nikoga da čude kako stalno živimo u političkoj krizi i izbornoj kampanji", kazao je Šehić.



Ističe da sadašnje vrijeme jasno pokazuje da se bh. političari već pripremaju za predizbornu kampanju i da je rezultat takvog njihovog ponašanja i činjenica da je upitno da li ćemo uspjeti popuniti Upitnik Evropske komisije do 1. juna ove godine.



"Vidimo da mehanizam koordinacije ne funkcioniše, jer njih u principu ne interesuje ispunjavanje međunarodno preuzetih obaveza, jer ne postoji nikakva odgovornost u tom smislu kada je sve podređeno isključivo borbi za vlast", rekao je Šehić.



Kako kaže, svaki sistem koji podrazumijeva odgovornost nije prihvatljiv domaćim političkim akterima jer su svjesni da u takvom sistemu oni uopće ne bi postojali. Šehić dodaje da vlast donosi zakone ne da bi se implementirali, već da bi isključivo ispunili obaveze međunarodne zajednice.



Član Interresorne radne grupe za izmjene i dopune Izbornog zakona BiH i zastupnik u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Lazar Prodanović smatra da zamisao izbornih ciklusa u razmaku od dvije godine nije postigla svoj suštinski cilj, a to je jačanje demokratije.



"Nažalost, mi svake godine u BiH imamo ili izbornu ili predizbornu godinu i na različit način to se iskorištava. U BiH zastoje u reformskim procesima stvara rezervisanost političara koji su spremni da žrtvuju reforme zarad dolaska na vlast", rekao je Prodanović.



On smatra da ni vlast, a ni opozicija nemaju jasno definisane ciljeve, već da se koriste populizmom od kojeg građani nemaju nikakvu korist i koji zbog nepovjerenja odlaze iz naše zemlje.



Kazao nam je da je u Interresornoj radnoj grupi za izmjene i dopune Izbornog zakona BiH bilo prijedloga da se smanji vrijeme trajanja predizborne kampanje, ali da su članovi Centralne izborne komisije BiH tvrdili da je to teško ostvarivo.



"Mislim da je rješenje u spajanju izbornih ciklusa, nakon čega bi izabrani funkcioneri mogli sprovoditi reforme, a ne da budu u strahu kako će to javnost osluškivati", rekao je Prodanović.



Prodanovića smo pitali i da li je bilo govora o tome da funkcioneri podnesu ostavke za vrijeme predizborne kampanje s obzirom na to da se u političke svrhe koriste javna sredstva poput službenih automobila.



"Nije bilo govora. To bi bilo teško ostvarivo, ali mislim da bi se trebali obavezati da neće koristi javne resurse u izbornim kampanjama i da naprave razliku između političkog djelovanja i onoga što im je dužnost u izvršnoj ili zakonodavnoj vlasti. Mediji mogu znatno doprinijeti vršenju pritiska, jer je riječ o zloupotrebi javnih sredstava u političke svrhe", kazao je Prodanović.