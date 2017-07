Ambasador Saudijske Arabije u BiH: Ne dozvoljavamo politizaciju hadža i umre, svi su dobrodošli

Foto: Fena

Ambasador Kraljevine Saudijske Arabije u BiH Hani bin Abdullah Mominah u intervjuu za Fenu je kazao da je sigurnost hadžija prioritet i nadležne institucije Kraljevine Saudijske Arabije bdiju danonoćno da bi hadžije bile sigurne. Dodao je da ne dozvoljavaju politizaciju hadža i umre te da su hadžije iz čitavog svijeta dobrodošle.

Nekoliko miliona hodočasnika iz čitavog svijeta ove godine kreće na put Meke i Medine da bi obavili jednu od pet temeljnih obaveza, hadž. U svojoj srčanoj žudnji za K'abom i obavljanjem hadža, vjernici i pored teškoća puta koji ih očekuje, hrle časnim gradovima.



Kako bi svim vjerničkim dušama, uzdrhtalim, čeznutljivim srcima, olakšali boravak i omogućili da sve svoje molitvene obrede obave u miru i sigurnosti, Kraljevina Saudijska Arabija svake godine s radošću dočekuje hodočasnike, koji su gosti Uzvišenog Allaha.



"Kraljevina Saudijska Arabija je počastvovana time da vodi brigu o dva sveta harema i da se brine za hadžije koje dolaze iz čitavog svijeta da bi obavili obavezu hadža. Kao ni proteklih godina tako ni ove godine KSA ne žali truda u pripremi kako bi se olakšalo obavljanje hadža", kazao je ambasador Mominah.



Vlada KSA kontinuirano radi na poboljšanju usluge hodočasnicima, od njihovog dolaska do povratka u domovinu, stoga, vrlo darežljivo ulaže u poboljšanje infrastrukture na prostorima gdje se obavljaju obredi hadža te prati savremenu tehnologiju koja može pomoći da se lakše obave obredi.



Podsjeća da je osnovan i Institut za hadž koji studiozno prati obavljanje hadža da bi se podigao nivo usluga na viši standard, te da su razni sektori uključeni u pružanje pomoći i usluga oko organizacije hadža i umre.



Također, Ministarstvo zdravstva je u saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom i drugim međunarodnim zdravstvenim organizacijama, izradilo odgovarajući plan i pobrinulo se da ljekarske ekipe hodočasnicima pruže kompletnu medicinsku pomoć, uslugu preventivne zaštite i općeg zdravlja.



"S obzirom na to da zdravstvo ima iskustvo u pružanju zdravstvenih usluga i na velikim skupovima, svake godine u sezoni hadža i umre poduzima značajan broj mjera", ističe ambasador.



Preventivne mjere se odnose na zdravstvene uvjete hodočasnika, a to se cirkularno prosljeđuje u sve države iz kojih dolaze hadžije, potom, na graničnim prijelazima aktiviraju se centri za zdravstveno praćenje hadžija i kontrolišu međunarodni kartoni koji su potvrda da su hadžije primile vakcinu.



Također, i sva sredstva transporta se pregledaju, avioni, brodovi, automobili, autobusi da bi se provjerilo da li ispunjavaju sanitarne uslove, vrši se koordinacija s nadležnim institucijama na graničnim prijelazima, carina i organizacija za hranu i lijekove kontroliše hranu koju hadžije nose sa sobom.



Vrši se i registracija hadžija i izvještava o tome koje su preventivne mjere hadžije poduzele u svojim državama, a šta na graničnim prijelazima.



Nekoliko stotina hiljada zdravstvenih djelatnika spremno je za rad tokom hadža. Bolnice "Kralj Fahd" spremne su za prijem hitnih slučajeva, izuzetno dobro su opremljene najsavremenijom opremom, imaju obučen kadar i rade po najboljim svjetskim standardima i protokolima. Svi lijekovi se mogu nabaviti u dobro opremljenim apotekama.



Ministarstvo zdravlja ima izrađen plan za djelovanje u vanrednim situacijama i na džemretima i glavnim putevima, ekipe hitne pomoći su s potrebnom opremom spremne za djelovanje i u vanrednim situacijama.



S obzirom na to da je u svijetu aktuelna borba protiv terorizma, ambasador Mominah kaže da je Kraljevina Saudijska Arabija dosta propatila zbog terorizma.



Podsjetio je da teroristički napad koji se desio u blizini Meke i Poslanikove džamije u Medini predstavlja opasan presedan, te da se izvršioci tih napada i njihovi nalogodavci ne srame kriminalnih terorističkih djelovanja čak i skrnavljenja islamskih svetinja i teroriziranja muslimana.



"Borba protiv terorizma treba da se vodi preko međunarodne saradnje. Zbog toga je Kraljevina Saudijska Arabija pozvala na osnivanje međunarodnog centra koji će imati zadaću da iskorijeni i dokine terorizam. Ostvareni su značajni rezultati u udruživanju međunarodnih napora u borbi protiv terorizma koji je zahvatio određeni broj država u svijetu", naveo je.



Saudijska Arabija je formirala Islamsku vojnu koaliciju za borbu protiv terorizma (IMAFT) a kojoj se priključilo 40 država. Cilj je borba protiv ideologije ekstremizma i terorizma u svim segmentima društva.



Na pitanje da li je hadžijama Irana i Katara, zbog političkih nesuglasica, dozvoljeno da obave hadž, ambasador Mominah je kategoričan u tome da se hadž i umra ne smiju politizirati.



"Dozvolite mi da iskažem neslaganje s terminom 'dozvoljeno', jer Kraljevina Saudijska Arabija nikada muslimanima nije zabranila obavljanje hadža bez obzira na to koje je nacije i državljanstva", kazao je.



Nego, dodao je, vlasti nekih država, pogotovu u Iranu su prošle godine odbile potpisati protokol o hadžu i time spriječile obavljanje hadža za svoje građane. Ipak, nadležne institucije u Iranu su potpisale protokol za hadž za 2017. godinu i predviđa se broj od 85.000 hadžija.



Što se tiče Katara, istakao je, Generalna uprava za Hareme u Meki i Medini je prema uputama Vlade Kraljevine Saudisjke Arabije potvrdila da se "svim hodočasnicima pružaju usluge a među njima i za braću iz Katara, što znači da državljani Katara bez ikakvih smetnji obavljaju svoje obrede".



Nije tačno, naglasio je ambasador, da je Kraljevina Saudijska Arabija zabranila bratskom narodu Katara da obavlja umru jer je više od 2.000 građana Katara već obavilo umru i posjetilo Poslanikovu džamiju.



"Mi u Kraljevini Saudijskoj Arabiji ne dozvoljavamo da se s hadžom i umrom politizira i da se to koristi za političke i mezhepske parole. To kategorički odbijamo bez obzira na to od koje države ili institucije dolazi", zaključio je Mominah.



Što se tiče BiH, prema protokolu koji je potpisan između Izaslanstava za hadž i umru BiH i Ministarstva za hadž i umru Kraljevine, ove godine je izdato 1.800 za BiH, a za Srbiju 500 hadžskih viza.



"Ovome treba dodati plemeniti gest čuvara dvaju svetih harema kralja Selmana bin Abdulaziza el-Sauda koji svake godine ugosti na hadžu određeni broj hadžija iz raznih država, a i BiH, na njenu sreću, pripada značajna kvota među ovim državama", zaključio je ambasador Kraljevine Saudijske Arabije u Bosni i Hercegovini Hani bin Abdullah Mominah u intervjuu za Fenu.