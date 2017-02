Aktivisti najčešća meta fizičkih napada u BiH: Slaba reakcija policije i pravosuđa ostavlja ih nezaštićenim

Napadi na aktiviste koji se bore za ljudska prava često su meta napada u BiH. Što su glasniji u borbi, napadi su češći. Zbog sporog rada pravosudnih institucija, ovi slučajevi ne budu procesuirani odmah, a aktivisti ostaju nezaštićeni u većini slučajeva.

Foto: Klix.ba

