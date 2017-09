Ahmed Imamović neće režirati preostale epizode serije "Alija"

Foto: Arhiv/Klix.ba

Snimanje turske mini serije o životu prvog predsjednika samostalne Republike BiH Alije Izetbegovića, koje se realizira u produkciji TRT-a i Sancak Medya, uspješno se nastavlja, a narednih dana trebali bi ponovo snimati u Sarajevu, potvrdio je izvršni producent i partner Sancak Medya Abdulhamid Yildirim.

Snimanje turske mini serije o životu prvog predsjednika samostalne Republike BiH Alije Izetbegovića, koje se realizira u produkciji TRT-a i Sancak Medya, uspješno se nastavlja, a narednih dana trebali bi ponovo snimati u Sarajevu, potvrdio je izvršni producent i partner Sancak Medya Abdulhamid Yildirim.

"Završili smo snimanje tri epizode. Snimanje četvrte epizode će biti završeno iduće sedmice. Sve ide kako treba", kazao je sagovornik bh. informativnog servisa INS.



On podsjeća da se snimanje serije odvija u Sarajevu, Mostaru, Tarčinu, Blagaju, Konjicu i Počitelju, Varešu, Hadžićima i drugim bh. mjestima koja će od ovog velikog projekta svakako imati koristi.



U međuvremenu se reditelj serije Ahmed Imamovović povukao sa snimanja. Kako je potvrdio Yildirim, ugledni bh. reditelj je snimio tri epizode koje će u narednom periodu montirati, dok rediteljsku palicu preuzima njegov kolega iz Turske.



"Gospodin Imamović je režirao tri epizode, dok će preostale tri nastaviti režirati reditelj iz Turske. Gospodin Imamović ima privatne obaveze i poslove, odnosno obaveze na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu. Dakle, Imamović se ne povlači iz projekta, on će ostati do kraja, a i dalje ćemo snimati u konsultacijama s njim", kazao je Yildirim.



Serija od šest epizoda, koja je već izazvala ogromnu pažnju u regiji, ali i Turskoj, tematizira bitne dijelove života rahmetli Alije Izetbegovića i obuhvatit će period od njegove rane mladosti 1944. pa sve do smrti 2003. godine, a lik Alije Izetbegovića oživjeli su glumci Burak Poyraz (u mladosti) i Yurdaer Okur (starije godine).



U novoj seriji TRT-a, Alijinu suprugu Halidu glumit će Görkem Yeltan, sina Bakira Izetbegovića Berke Üzrek, snahu Sebiju Fatoş Kabasakal, a kćerku Sabinu Izetbegović Dilşad Çelebi.