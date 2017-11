Advokat Željka Kuntoša: Dejtonski sporazum pronađen na Palama je kopija, a ne original

Miljkan Pucar, advokat Željka Kuntoša, tvrdi da kod njegovog klijenta nije nađen original Dejtonskog sporazuma, već kopije određenih dokumenata na engleskom dokumentu.

Fascikla, koja je pronađena kod Kuntuša 31.oktobra, kada su ga uhapsili pripadnici MUPRS-a, otvorena je danas u banjalučkom Okružnom sudu, a Pucar je rekao da će se nakon vještačenja znati kako će se postupati u ovom slučaju.



"Crvena fascikla je otvorena i u njoj se nalaze dvije knjige, koje su ukoričene. U jednoj je određena dokumentacija, u fotokopiji. Pregledali smo sve potpise i radi se o fotokopijama. U drugoj knjizi je nekakva dokumentacija, koja nema potpisa i konstatovali smo da je i to fotokopija. I sve to je na engleskom jeziku", pojasnio je Pucar, javila je banjalučka ATV.



Po nalogu tužioca pronađeni dokumenti, za koje policija sumnja da su primjerak Dejtonskog mirovnog sporazuma, na engleskom jeziku, bit će upućeni na prevođenje, a zatim i na vještačenje.



Pripadnik MUPRS-a Željko Kuntoš pušten je 1. novembra da se brani sa slobode, jer su u entitetskom javnom tužilaštvu smatrali da nije bilo zakonskih osnova za određivanje pritvora, a policija sumnja da je izvršio krivična djela trgovina uticajem i falsifikovanje ili uništavanje službene isprave.



On je nekadašnji vozač Dragana Kalinića, bivšeg predsjednika Narodne skupštine RS-a.