Trump dobio novi žestok odgovor: Pokret "klekni" doživljava ekspanziju, reagovali i iz Dallasa

Kontroverzni predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump sinoć je dobio još jedan težak udarac nakon što je kompletna ekipa Dallas Cowboysa, zajedno sa stručnim štabom i vlasnikom Jerryjem Jonesom kleknula prije intoniranja nacionalne himne u znak protesta prema njemu.

One team.. One nation.. United together. pic.twitter.com/GNy1eeQgM3 — Dallas Cowboys (@dallascowboys) September 26, 2017

The Dallas Cowboys and Arizona Cardinals locked arms with teammates in response to President Trump's remarks https://t.co/XezGwWSDLz pic.twitter.com/bB7Hx7lxKQ — CNN (@CNN) September 26, 2017

Predsjednik Amerike nedavno je na mitingu u Alabami poručio vlasnicima NFL klubova da otpuste sve igrače koji kleče u trenutku intoniranja himne jer tako "vrijeđaju Ameriku i sve američke vrijednosti".Tu se Trump nije zaustavio pa je te igrače nazvao "ku*kinim sinovima", na što su vlasnici klubova, kao i svi sportisti burno reagovali kritikujući način na koji se predsjednik SAD-a odnosi prema njima.S tim u vezi, odgovor Trumpu morao je biti jači nego ikad, a zajedno sa svim igračima Dallasa, vlasnik ove ekipe Jerry Jones, koji je ujedno i Trumpov donator, zagrljen je kleknuo prije intoniranja himne koju su on i svi njegovi igrači dočekali stojeći u znak poštovanja prema državi."Ovo nema veze sa zastavom i himnom. Igrači to razumiju, to ima veze samo s jednakošću i pravima", rekao je trener Dallasa Jason Garrett.Podsjećamo, pokret "Klekni" pokrenuo je bivši igrač San Francisca Colin Kaepernick koji je izazvao podijeljene reakcije prošle godine kada nije ustao na himnu, nego je umjesto toga kleknuo u znak protesta protiv policijskog nasilja nad Afroamerikancima.