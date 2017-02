Foto: EPA

U 1. kolu ATP turnira u Dubaiju na centralnom terenu su snage odmjerili najbolji bh. teniser Damir Džumhur (77. ATP) i treći teniser svijeta Švicarac Stan Wawrinka. Naš teniser je eliminisao favoriziranog protivnika pobjedom 2:0 u setovima (7:6/7:4/, 6:3) te se plasirao u 2. kolo, gdje ga čeka Španac Marcel Granollers.

U 1. kolu ATP turnira u Dubaiju na centralnom terenu su snage odmjerili najbolji bh. teniser Damir Džumhur (77. ATP) i treći teniser svijeta Švicarac Stan Wawrinka. Naš teniser je eliminisao favoriziranog protivnika pobjedom 2:0 u setovima (7:6/7:4/, 6:3) te se plasirao u 2. kolo, gdje ga čeka Španac Marcel Granollers.

Wawrinka je u meč krenuo silovito te je osvojio prvi servis bez izgubljenog poena, a potom je napravio break za vodstvo 2:0. Džumhur je potom napravio manje probleme Švicarcu pri njegovom servisu, no, Stan je uspio dobiti i treći gem.







Prvi uspješan servis Džumhur je imao u četvrtom gemu kada je smanjio zaostatak na 3:1, potom je napao Wawrinkin servis, no, nije uspio doći do breaka.



Ipak, bh. teniser je u tim trenucima zaigrao još bolje, osvojio je servis bez izgubljenog poena, a potom je stigao i do željenog breaka za rezultat 4:3 u gemovima. Preostalo je da servira za izjednačenje rezultata u prvom setu, što je i učinio.



Wawrinka vraća vodstvo dobrim servisom pa je Damir pod pritiskom servirao za ostanak u prvom setu. Učinio je to odlično ne pruživši ni šansu Švicarcu te je izjednačio rezultat na 5:5. Pružio je dobar otpor u narednom gemu, ali nije uspio spriječiti Stana da opet povede. Uslijedio je novi Džumijev servis za ostanak u prvom setu, koji je ponovo bio odličan pa se nakon izjednačenja 6:6 igrao tie-break.



Naš teniser je zahvaljujući jednom mini-breaku riješio prvi set u svoju korist 7:6 (7:4) te poveo 1:0 protiv trećeg tenisera svijeta nakon 41 minutu igre.



Džumhur je dobro otvorio drugi set i poveo 1:0, ali je istom mjerom uzvratio Wawrinka. Novi odličan servis bez izgubljenog poena našem teniseru je donio prednost 2:1.



Priliku za break je Damir imao u četvrtom gemu, natjerao je Stana da pogriješi te je potpuno zasluženo poveo 3:1, a onda odlično servirao za 4:1. Novi break je napravio u šestom gemu za 5:1 pa je servirao za meč. Treći teniser svijeta se spasio breakom nakon velike borbe te je smanjio na 5:2, a potom dobrim servisom na 5:3.



Imao je Džumi novu priliku da svojim servisom završi ovaj meč, što je i učinio zahvaljujući velikom trudu te je upisao pobjedu karijere.



Džumhur će u 2. kolu igrati protiv Marcela Granollersa, 36. igrača svijeta.



ATP Dubai, 1. kolo:



Damir Džumhur - Stan Wawrinka 2:0 (7:6/7:4/, 6:3)