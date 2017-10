Masters Šangaj: Ima li Nadal u finalu pravi odgovor za Federera ove godine?

Foto: EPA-EFE

U finalu Mastersa u Šangaju danas će se u 10:30 sati sastati Roger Federer i Rafael Nadal.

Ovo će biti četvrti duel dvojice ponajboljih tenisera svijeta ove godine i 38. ukupno.



"Zaista je lijepo što u ovim godinama i dalje igramo jedan protiv drugog u finalima. Vjerujem da nemamo još mnogo prilika poput ove, a pobijedit će onaj ko bude skoncentrisaniji", rekao je Federer.



Nadal u ovaj meč ulazi kao prvi teniser planete, u 37 odigranih mečeva ostvario je 23 pobjede nad Federerom, ali je Federer dobio sva tri međusobna dvoboja ove sezone (Australian Open, Indian Wells i Miami), od kojih su dva bila u finalima.



Kada su u pitanju Mastersi, ovo će biti njihov 19. dvoboj, a Nadal je i tu bolji u međusobnim duelima (11-7).



"Uživam igrati protiv Nadala iako on ima bolji međusobni skor. On je jedan od onih zbog kojih sam postao bolji igrač. Neću mu se zahvaljivati na tome, ali zbog toga sam u ovim godinama dodatno usavršio svoju igru", dodao je Federer.



Ko će slaviti u finalu Šangaja? Da li će Federer doći do 94. ili Nadal do 76. titule u karijeri znat ćemo danas oko podneva.