Foto: EPA-EFE

Najbolji bh. teniser Damir Džuhmur savladao je Litvanca Ricardasa Berankisa u finalu ATP 250 turnira Moskvi rezultatom 2:1 u setovima kojom je stigao do druge ATP titule u karijeri.

Najbolji bh. teniser Damir Džuhmur savladao je Litvanca Ricardasa Berankisa u finalu ATP 250 turnira Moskvi rezultatom 2:1 u setovima kojom je stigao do druge ATP titule u karijeri.

Već u prvom gemu Berankis je imao priliku da napravi break, međutim najbolji bh. teniser ostao je miran i s tri uzastopna poena poveo rezultatom 1:0 u gemovima.



Litvanac je u odličnom ritmu otvorio meč, a nakon što je lagano osvojio prvi gem na svoj servis, napravio je nove probleme Džumhuru u trećem gemu. Damir se opet izborio s pritiskom i nakon što je poveo 2:1 u gemovima, napravio je prvi, kasnije će se ispostaviti ključni break i stigao u vodstvo od 3:1.



Bh. teniser nakon toga znatno je popravio igru na svom servisu, osvojio dva naredna gema i stigao u vodstvo od 5:2, a onda pri tom rezultatu pravi drugi break koji mu je donio prednost od 1:0 u setovima.







Na početku drugog seta Berankis je odmah napravio break i stigao u vodstvo od 2:0, da bi Litvanac u petom gemu napravio drugi break i stigao u kapitalnu prednost od 4:1 u drugom setu koju je do kraja i zadržao te rezultatom 6:1 osigurao izjednačenje u setovima (1:1). Treba napomenuti da je Džumhur tokom drugog seta bio izuzetno nervozan te da je bio u stalnoj komunikaciji sa sudijom, dok je Berankis takvu atmsoferu koristio i lagano osvajao poene.



U ključnom trećem setu najbolji bosanskohercegovački teniser sigurnije je igrao na svom servisu, a sve do rezultata 4:4 oba tenisera sigurno su osvajala gemove pri svojoj servi, da bi onda Damir Džumhur napravio break i stigao u prednost od 5:4.



U desetom gemu Berankis je imao prednost od 40:00, ali je Džumhur spasio tri break lopte, stigao u prednost i osvojio drugi ATP turnir u karijeri.



Podsjećamo, Džumhur je do finala u Moskvi stigao kao šesti nosilac turnira pobjedama protiv Mirze Bašića u historijskom polufinalnom meču bh. tenisera, Andreasa Seppija, Yukija Bhambrija i Thomasa Fabbiana.