Vujović otkrio šta je rekao igračima Slovenije na poluvremenu: Šta sam ja ovdje, jedina budala?

Slovenija je sinoć napravila senzacionalan preokret i osvojila je bronzu na Svjetskom rukometnom prvenstvu u Francuskoj savladavši Hrvatsku rezultatom 31:30.

Foto: EPA

Slovenija je na poluvremenu gubila sa 18:13, a 15 minuta prije kraja Hrvatska je imala prednost i od osam golova razlike.



Selektor Slovenije i jedan od najboljih svjetskih trenera Veselin Vujović je otkrio šta je rekao igračima na poluvremenu.



"Pričao sam o karakteru mojih igrača, o tome da lažu kada stave ruke i viču: 'Ko će pobijediti? Slovenija!'. Rekao sam im: 'Vi me folirate, lažete me. Hajde jednom izađite na teren da pokažete ko ste, da pokažete da se ne stidite ni pred svojim porodicama ni pred novinarima. Ko će njima objasniti šta se desilo sa vama u ovoj utakmici? Hoćete izaći i biti čvrsti? Hoćete da prolaze kroz vas kao sir? Pričamo da su Hrvati umorni, a oni nam lete po terenu, dali su nam 18 golova za poluvrijeme. Je li vas nije sramota? Šta osjećate? Ne mogu da radim u ovakvim uslovima. Što bih ja radio, što bih se kidao? Jeste vi izgubili utakmicu prije početka? Pa, kažite mi da ste je izgubili da ja sjednem mirno i ne izigravam budalu'.



U tom trenutku je na TV-u bio kadar gdje se ja hvatam za glavu. Kažem im: 'Je li me vidite? Šta sam ja ovdje, jedina budala?'", otkrio je Vujović razgovor sa poluvremena koji je očito inspirisao Slovence koji su drugih 30 minuta riješili u svoju korist rezultatom 18:12 i došli do svoje druge medalje u historiji.