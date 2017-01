Slovenija je u susretu za treće mjesto na Svjetskom rukometnom prvenstvu u Francuskoj savladala Hrvatsku rezultatom 31:30.

Slovenija je u susretu za treće mjesto na Svjetskom rukometnom prvenstvu u Francuskoj savladala Hrvatsku rezultatom 31:30.

Hrvatskoj je pripalo prvo, a Sloveniji drugo poluvrijeme ove izuzetno uzbudljive utakmice.



Slovenija je imala prednost u tri navrata na početku meča (1:0, 2:1 i 3:2) i to je bilo sve što su prikazali izabranici Veselina Vujovića u prvom poluvremenu.



Hrvatska je prvi put prešla u vodstvo u osmoj minuti i nije ga ispuštala do samog finiša meča. Već na poluvremenu Babićev tim je imao čak pet golova prednosti.



U 40. minuti Hrvatska je došla na maksimalnih plus osam (24:16) i tada se mislilo da će Kauboji osvojiti šestu medalju sa svjetskih prvenstava.



Slovenci su u 50. minuti smanjili na četiri gola razlike (27:23), a potom u 57. su prišli i na minus jedan (29:28). U 58. minuti Slovenci su izjednačili na 29:29.



Šebetić je potom ponovo doveo Hrvatsku u vodstvo, a Janc poravnao na 30:30. Nakon što je Duvnjakov šut u 59. minuti zaustavio slovenski blok, 58 sekundi prije kraja Mačkovšek je pogodio za 31:30.



Hrvatska je svoj posljednji napad "razvukla" tokom svog preostalog vremena, no na kraju nije uspjela uputiti šut i na taj način je Slovenija došla do bronze.



Sloveniju su sa po četiri gola predvodili Marguč, Čingesar i Bezjak, dok je kod Hrvata najbolji bio Cindrić sa sedam golova.



Ovo je Slovencima prva medalja sa svjetskih prvenstava, a imaju i srebro sa Evropskog prvenstva kojeg su organizovali 2004. godine.



U sutrašnjem finalu od 17:30 sati igrat će domaćin turnira Francuska i Norveška.