Wenger: Sljedeće sezone ću sigurno biti menadžer, nebitno gdje

Francuski nogometni stručnjak i dugogodišnji menadžer Arsenala Arsene Wenger je potvrdio da će i sljedeće sezone sigurno raditi posao kojim se bavi, bez obzira na to da li će napustiti Topnike ili ne.

Arsene Wenger (Foto: EPA)

Francuski nogometni stručnjak i dugogodišnji menadžer Arsenala Arsene Wenger je potvrdio da će i sljedeće sezone sigurno raditi posao kojim se bavi, bez obzira na to da li će napustiti Topnike ili ne.

Šezdesetsedmogodišnji Wenger se oglasio nakon jedne od najturbulentnijih sedmica u njegovoj 21-godišnjoj karijeri na klupi Arsenala. Poslije poraza rezultatom 5:1 od Bayerna, mnogi bivši igrači Topnika su izjavili da je vrijeme da Francuz ode. Njegov ugovor ističe na kraju sezone, a konačnu odluku o tome da li će prihvatiti novi ugovor ili ne, donijet će u martu ili aprilu.



"Bez obzira na to šta se dogodi, bit ću menadžer i sljedeće sezone. Da li će to biti ovdje ili negdje drugo, ne znam, ali sigurno ću biti menadžer. Kada sam rekao da ću odluku donijeti u martu ili aprilu, to je značilo da još ne znam šta ću učiniti. Navikao sam na kritike, u životu je važno raditi ono što mislite da je ispravno, a sve ostalo je osuđivanje. Ja sam javna ličnost i to moram prihvatiti te se ponašati u skladu sa svojim vrijednostima. Puštamo svima da sude i kritikuju, moramo se nositi s tim, takav je život", izjavio je Wenger.



On je u Arsenalu od 1996. godine, ali bi mogao otići na kraju sezone.



"Čak i ako odem, Arsenal neće dobiti svaku utakmicu u budućnosti. Nije baš da je Arsenal osvojio pet titula prvaka Evrope prije mog dolaska. Važno je da klub donosi ispravne odluke u budućnosti, stalo mi je do Arsenala i njegova budućnost mi je bitna. Želim da klub bude u sigurnim rukama. Svi su razočarani, moramo se organizovati i fokusirati na sljedeću utakmicu. Također, trebamo razmišljati o pravim problemima, a ne o svojoj budućnosti. Ne treba tražiti izgovore", jasan je bio Wenger.