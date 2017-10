Vidić otkrio tajnu uspjeha: Ponos me gurao naprijed

Foto: EPA-EFE

U razgovoru za Daily Mail, Nemanja Vidić otkrio je šta ga je to guralo naprijed kroz čitavu igračku karijeru, ali i da je u posljednjim sezonama imao velike probleme s povredama.

Prema izboru mnogih stručnjaka s Otoka, Nemanja Vidić važi za jednog od najboljih defanzivaca u Premiershipu posljednjih 20-ak godina, a kako kaže, ponos je taj koji ga je gurao naprijed kroz čitavu karijeru.



"Ponos me uvijek gurao naprijed. Nos možete popraviti, ali ako dozvolite protivniku da postigne pogodak, vaš ponos ne može biti popravljen. Ako pogledate protivnike protiv kojih sam igrao, vidjet ćete da su svi oni viši od mene, međutim, kroz čitavu karijeru sam pokušavao ulaziti 150 posto u duele i to je bila moja mentalna snaga", rekao je Nemanja Vidić.



Nakon toga kaže kako je pri kraju karijere imao velike probleme s povredama te da je Sir Alex Ferguson osoba kakva svako želi postati.



"Posljednjih četiri ili pet sezona karijere sam imao puno problema i često sam patio. U finalu Lige prvaka 2008. godine Ferguson me pitao da li mogu igrati, a čim sam krenuo dati odgovor bilo je jasno da ću biti u startnoj postavi. Htio sam mu reći: 'Osjećam pomalo...', ali me je prekinuo i rekao da igram", završio je Vidić u razgovoru za Daily Mail.