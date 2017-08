Specijal / Velika šestorka u borbi za novo ljeto

Pep Guardiola je dobio arapske poklone, Jose Mourinho ostao kratak za jednu želju, Jurgen Klopp zadržao Coutinha, Arsene Wenger dobio Tenk i Lacazettea, Antonio Conte tek upoznao Romana Abramoviča, Mauricio Pochettino vreba i ne mijenja. Ostali su tu da pomrse račune. Svi skupa - da sačuvaju glavu. Premiership počinje.

Dvije vrste trenera

Ciao Claudio

Claudio Ranieri sada vodi Nantes. (Foto: EPA)

Sve neki brojevi...

Izvoli, Pep

Pepu Guardioli ispunjene želje. (Foto: EPA)

Jesi spreman Jose?

Šta može Jose Mourinho u drugoj sezoni u Unitedu? U ostalim klubovima ta sezona donosila je titule nacionalnog prvaka. (Foto: EPA)

Isti ćumez

Mauricio Pochettino zadržao Pijetlove. (Foto: EPA)

Teške noći za Antonija

Antonio Conte nema miran san. (Foto: EPA)

Laka konjica u crvenom

Jurgen Klopp nastavlja svirati "heavy metal" na Anfieldu. (Foto: EPA)

Dokle, Arsene?

Arsene Wenger u posljednjoj utrci? (Foto: EPA)

Neka utrka počne (i vrati se Zlatane)

Je li Zlatan Ibrahimović rekao sve otočkom fudbalu? (Foto: EPA)

Kada je riječ o sportu i Bosni i Hercegovini, košarka je trenutno glavna tema. Jesu pretkvalifikacije, dakle ni kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo, ali ne treba nama puno za euforiju. Možda je to i dobro. Uglavnom, centralne figure su Duško Vujošević i Džanan Musa. A ova uvertira, ovo ubacivanje BiH i košarke u temu o Premiershipu, napravljena je zapravo zbog Duleta. Zbog jedne njegove izjave."Imate dvije vrste trenera. One koji su smijenjeni i one koji će biti smijenjeni", reče jednom, za sva vremena, Duško Vujošević.Da ga sad čuju, klimnuli bi glavom svi treneri Premiershipa. Možda bi se samo Arsene Wenger nasmijao. On se obično, i najčešće, ironično smije. Ali, on je posebna priča. I njemu se smiju, pa šta?Prije nego nastavimo, napomenut ćemo da je i prošle godine u najavi Premiershipa centralnu figuru igrala uloga trenera . Od svih koji nisu "preživjeli", dočekali ovo ljeto na klupi svog kluba, istaknut ćemo jedno ime. Spomenut ćemo Claudija Ranierija.Nakon što je otpjevao "labuđi pjev" na klupi Leicester Cityja, napravio osmo svjetsko čudo, vlasnici s Tajlanda su mu na početku ove godine, nedugo nakon što mu je FIFA uručila nagradu za najboljeg trenera svijeta u 2016. godini, uručili otkaz. Ciao amigo. Hladno, bez emocija postupili su Tajlanđani , vrli fudbalski znalci. Vatreno, poput vulkana, dočekao je fudbalski svijet, posebno onaj dio koji živi od znoja na zelenom terenu i kvaliteta tinte s taktičke table.Ranieri sada vodi Nantes. Sezonu je počeo teškim porazom kod Lillea (3:0). Vremena se mijenjaju...Stoga, prošlogodišnji kraj naše najave Premiershipa, gdje smo brojali kako će "relativno brzo jedan ili više njih (mislili smo na one najpoznatije trenere) pakovati kofere", odrazio se na Italijana. Spakovao ih je Ranieri. Preživjeli su Guardiola, Mourinho, Klopp, Conte, Wenger i Pochettino, da izvine ostali koje ne spominjemo.Iz sezone u sezonu uvertira za Premiership samo raste. Teško je obuhvatiti sva dešavanja, sve promjene, sve ono što upada u fokus, što bi moglo odrediti prvenstvo.Jedna brojka kaže sve - na pojačanja su engleski klubovi potrošili 1,2 milijarde eura. Tačnije, potrošeno je 1.130.340.000 eura. Po klubu to iznosi 56,5 miliona eura.Za to vrijeme, klubovi Serije A su na pojačanja dali 737 miliona eura, Ligue 1 579,9 miliona eura, Bundesliga 472,8 miliona eura i La Liga 368 miliona eura. Kad saberete Ligue 1, Bundesligu i La Ligu dobijete tek nešto više od samog Premiershipa.Pa hajde, niste se, valjda, samo jednom pitali kuda ide ovaj svijet. Dobro bi bilo kad bismo se više od jednom potrudili da ga popravimo.No, za filozofiju ovdje više nema mjesta. Ne za onu koja se ne tiče fudbala. A za onu koja se tiče fudbala, onu fudbalsku filozofiju koju koristi Pep Guardiola, arapski šeici, širokogrudni i ambiciozni, dali su 240 miliona eura za dovođenje tri beka Mendyja, Danila i Walkera, jednog golmana Edersona i dva veznjaka Douglasa Luiza i Bernarda Silvu.Ne zaboravite da su Mendy i Walker, zajedno s prošlogodišnjim Cityjevim pojačanjem Stonesom, tri najskuplja defanzivca svih vremena. Da, Guardiola u timu ima tri najskuplje plaćena defanzivca od nastanka fudbala.Guardiola je tako u kratkom vremenskom periodu od ekipe koja ima ubitačan napad i ofanzivni dio veznog reda te odbranu koja je brojala samo štopere Otamendija, Stonesa, Mangalu i Kompanyja dobio gotov tim. Ako Ilkayja Gundogana posluži zdravlje i pomogne forma u ovoj sezoni, teško da će i kiša spriječiti Guardiolin totalni fudbal, "more" posjeda lopte i neumoljivu dominaciju terenom.Njegov arsenal posjeduje impozantno oružje. De Bruyne, David i Bernardo Silva, Sane, Sterling, Aguero i Gabriel Jesus. To je Pepova navala. Od arapskog novca, na Pepov mozak. U zavinosti od toga koliko će se brzo sve uvezati, a nisu male šanse da hoće, zavisi i kojom će brzinom i snagom City koračati ka tronu.Vrijeme će pokazati da li je ova Cityjeva odbrana s novim bekovima spremna već u ovoj sezoni pokazati snagu, bila je mnogo porozna u prošloj sezoni. Ranjivi su u srcu veznog reda, gdje smo već spomenuli Gundogana koji je zbog povrede propustio skoro cijelu prošlu sezonu. Osim njega, tu su Fernandinho, Yaya Toure i Delph. Upitno. A možda Arapi donesu još neki poklon...Mourinho ima i dalje poprilično sličan problem kao i prošle godine - ne zna najboljih 11, a samim tim ni najbolju formaciju, pa čak ni najbolju ulogu Paula Pogbe. Mnogo će u svemu tome pomoći dovođenje Matića iz Chelseaja, ali i dalje je tu više upitnika nego što ih je Mourinho inače imao u svojim drugim sezonama tokom svojih mandata u različitim klubovima. De Gea, Bailly, Valencia, Matić, Pogba i Lukaku su sigurni. Ostalo, realno, kada govorimo o startnoj postavi, visi u zraku, iako je koncentrat kvaliteta zaista na visokom nivou.Iako je dobio tri (Matić, Lindelof i Lukaku) od četiri željena pojačanja (četvrto je Perišić), Mourinho bi najiskrenije želio reći da nije potpuno sretan. Preciznije, da je skeptičan više nego što bi trebalo da bude. Jer, titula je cilj, a kada pogleda samo na City, jasno je čiji arsenal više obećava. Ne puno više, ali dovoljno.Sigurno mu najviše pomaže dolazak Matića kojeg je opisao "igračem Manchester Uniteda i igračem Josea Mourinha". Takav igrač najbolje opsiuje Mourinha kao trenera. Matića je on doveo i u Chelsea te s njim osvojio Premiership. Na Old Traffordu će uz Matića lakše riješiti slagalicu u timu, podijeliti ostale uloge, jer sada ima figuru koja daje balans.A Mourinhova najjača "karta" je ta što je Premiership "njegova liga". To je on. To najviše voli biti. Tu je spreman ostati, konkretno na Old Traffordu, još 15 godina, kako je rekao tokom turneje po SAD-u. I gladan je. Chelsea ga i danas boli.Mauricio Pochettino će u novu sezonu ponovo s istim timom kao i u prethodne dvije sezone. Klub je napustio samo desni bek Walker, ali njega je i prošle sezone kvalitetno mijenjao Trippier.O Pijetlovima, dakle, nema puno priče. Otprilike se sve zna, jer promjena nije bilo.Britanski analitičari smatraju da bi Tottenham trebao dovesti nekoliko igrača, barem da proširi klupu i poveća konkurenciju. Do kraja prijelaznog roka su skoro tri sedmice, pa je moguće da se nešto i desi.Ovako, Kane, Alli, Eriksen i ostala družina, međusobno dobro poznata, starija i iskusnija (i bolja) za još jednu godinu, imat će šta reći. A najveći njen problem, mogao bi biti - stadion. Ove sezone i ligu, ne samo Ligu prvaka, igraju na Wembleyju, jer su White Hart Laneu rekli: "Zbogom". Prošle sezone su upravo igrajući na Wembleyju ispali u Ligi prvaka još u grupnoj fazi, a onda i u šestanestini finala Evropske lige od Genta... Loš znak? Vidjet ćemo.Dok se pijetlovi ne mijenjaju, njihovi susjedi to čine, ali ne na željeni način. Barem ako pitate Antonija Contea. Matić je prodan u Manchester United. Teško shvatljiv potez kluba. Veliko kockanje. Bez obzira što je stigao Bakayoko umjesto njega, jer upitnik je koliko Bakayoko može dati, a United je svakako dobio veliko pojačanje zbog kojeg će imati mnogo veće šanse da se uigraju onako kako Mourinho želi.Conte je javno priznao da je prodaja Matića u United klupska odluka, pa je time postalo jasno ono što se nagađalo - Italijan je nezadovoljan radom Uprave.Ali, kao da je Roman Abramovič puno mario za mišljenjem svojih trenera. Redovno on njih mijenja. I nakon titule Premiershipa, i nakon titule Lige prvaka. Pitajte Mourinha i Di Mattea. Zašto bi Conte imao kredit? O tome je govorio i Jamie Carragher koji smatra da će Conte napustiti Chelsea u narednih 12 mjeseci.A Matić nije jedini problem. Ove sezone dolazi i Liga prvaka, odnosno nastupi u Evropi kojih nije bilo prošle sezone. Hazard je povrijeđen, propustio je pripreme, propustit će i početak prvenstva. Costa je otpisan, Morata neuigran, Batshuayi ne liči na Conteovu "šolju čaja". Na igrača na kojem bi Italijan projektirao napad pa makar i na samo nekoliko kola dok Morata ne proradi. Ako proradi.Plavci su i dalje črvsti u odbrani koju je pojačao Rudiger, ali sve ostalo na terenu, kao i van njega, ne miriše kako bi trebalo mirisati u timu koji brani titulu. Conte to teško podnosi.Conteove muke ne postoje na Anfieldu. Tamo Klopp samo želi zadržati Coutinha, vrlo vjerovatno dovesti štopera Van Dijka. I njegova "laka konjica" će biti spremna. Dobro, "laka konjica" koju u ovom trenutku može imati. Ali, malo je onih koji misle da je to dovoljno za titulu, pa čak i za plasman među četiri najbolje ekipe Premiershipa.Ofanzivno, Liverpool izgleda poletno i opasno, ali i dalje ostaje upitnik kako će izgledati protiv timova koji se nisko brane, kako će izgledati odbrana Redsa i kojim će tokom ploviti vezni red u kojem je i prošle sezone jedini destruktivac bio Lucas Leiva, a znamo da ni on nije "taj nivo" te da sad više ni njega nema.Redsi ponovo nemaju "plan B". Bit će tu predstava kada će dotući protivnika, kada ćemo gledati pravi rolerkoster. Ali, nije jednom rečeno da jak napad dobija utakmicu, a jaka odbrana prvenstvo. Samo, ne zanima takva priča romantičare s Anfielda. Kloppov rock'n'roll, "You'll never walk alone" i puni gas. Ko živ, ko mrtav.Ko živ, ko mrtav? Baš se puno puta ovo vrtjelo oko Arsena Wengera tokom kraja prošle sezone. Da li će ostati ili ne. Na kraju je ostao. I priznao da je to njegovo premišljanje vjerovatno loše utjecalo na rezultate ekipe. A eto, opet je osvojio FA Cup. I prošlog vikenda Community Shield. Na one veće trofeje kakvi su Premiership i Liga prvaka (nju nije ni osvajao, a neće je ni igrati u ovoj sezoni) je i zaboravio.Wengera može ohrabiti činjenica je Community Shield protiv Chelseaja osvojio bez ogromnog dijela prve postave. Nije bilo Ozila, Sancheza, Ramseyja, Cazorle, Koscielnyja, Mustafija, Kolašinac je počeo na klupi...Upravo se Kolašinac pokazao kao pravo pojačanje, a to će vjerovatno biti i Lacazette u vrhu napada. Kada se u formu vrati - ako ne ode - Sanchez, Arsenal bi mogao biti izuzetno opasan. Tu je i širina klupe, i B opcija u napadu u vidu Girouda, opasni bekovi, formacija 3-4-3 koja se pokazala dobitnom barem do sada... Mnogo faktora za Wengera.Najveća boljka će vjerovatno opet biti defanziva, posebno defanzivni dio veznog reda gdje nedostaje onaj pravi specijalac za destrukciju igre protivnika, jer Arsenal već ima "mnogo pjesnika" u timu.Večeras u 20:45 sati na Emiratesu sezonu 2017/18. Premiershipa otvaraju Arsenal i Leicester City. Lisicama i ostalim klubovima, nažalost, nismo dali prostor ovaj put. Oni će, kako stvari stoje, kao i prošle sezone gledati kome pomrstiti račune. Jer, zar neko očekuje da se ove sezone koju otvara Leicester ponovi - Leicester? A ako ponovi, neće biti žalbi.Posebnu pažnju svakako treba obratiti na West Ham u kojem Slaven Bilić broji treću sezonu i u kojoj će imati Javiera Hernandeza zajedno s ostalim Čekićarima. Mnogo toga za reći ima i Everton s povratnikom Wayneom Rooneyjem i ostalim članovima posade koju su odabrali trener Ronald Koeman i direktor fudbala Steve Walsh.A možda se krajem godine vrati i Zlatan Ibrahimović. Prošle sezone je najavio da je "došao pobijediti". Čisto sumnjamo da je zadovoljan s EFL Cupom i Evropskom ligom. Njegovi pregovori s Unitedom su u toku. Neće, valjda, njegova otočka epizoda završiti nezgodnim i nesretnim doskokom protiv Anderlechta proteklog proljeća kada su stradali ligamenti. Lukaku mu jeste uzeo "devetku". Ali, znate li ko sada nosi "desetku" u Unitedu? Ili mitsku Unitedovu "sedmicu"?I ne zaboravimo, do kraja prijelaznog roka ostale su tri sedmice. Novčanice u Premiershipu, a znamo koliko ih ima, neće mirovati. Rulet počinje, možda će neko vrlo brzo tražiti popravni, neko kofere. Mi čekamo adrenalin, zabavu, energiju - fudbal u najboljem izdanju.