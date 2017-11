Mourinhov novi povratak na Stamford Bridge u derbiju Chelseaja i Uniteda, City protiv Arsenala

U prošloj sezoni Jose Mourinho je dva puta gostovao na Stamford Bridgeu protiv bivšeg i voljenog kluba Chelseaja, a novoj trenerskoj kući u Manchesteru vraćao se s porazima i ukupnom gol-razlikom 5:0. Ovaj put, u 11. kolu Premiershipa u kuću Plavaca dolazi sa šansom da ih sruši i već u novembru skoro sigurno izbaci iz utrke za titulu. Veliki derbi počinje danas u 17:30 sati.

U prošloj sezoni Jose Mourinho je dva puta gostovao na Stamford Bridgeu protiv bivšeg i voljenog kluba Chelseaja, a novoj trenerskoj kući u Manchesteru vraćao se s porazima i ukupnom gol-razlikom 5:0. Ovaj put, u 11. kolu Premiershipa u kuću Plavaca dolazi sa šansom da ih sruši i već u novembru skoro sigurno izbaci iz utrke za titulu. Veliki derbi počinje danas u 17:30 sati.

Može se reći da je rano govoriti o tome ko otpada, a ko osvaja titulu prvaka Engleske, ali ako Chelsea danas izgubi od Manchester Uniteda, onda će, u slučaju da i Manchester City savlada Arsenal te Tottenham sruši Crystal Palace, za prvoplasiranim triju ekipama zaostajati redom 12, sedam i četiri boda. A te tri ekipe bi bile Manchester City, Manchester United i Tottenham...Vjerovatno svjestan težine ove sezone, kao i rezultata u sezoni 2015/16. kada je Chelsea okončao ligašku sezonu na 10. mjestu, Antonio Conte je šampionsku krunu Plavaca iz prošle sezone nazvao - čudom.No, koliko god to bilo iskreno i tačno, takav opis prošlogodišnje titule u ovakvoj situaciji i pred ovakav meč jednim dijelom daje obrise alibija, znakove straha, jer Plavci u posljednjih sedam takmičarskih mečeva imaju tek tri pobjede, jedan remi i čak tri poraza, a posljednji poraz stigao je prije samo četiri dana kada ih je Roma u Rimu pregazila rezultatom 3:0.Uz to, Chelsea je u ovoj sezoni na domaćem terenu u ligi već izgubio jednak broj mečeva (2) kao i u cijeloj prošloj sezoni. Plavci su u ovoj sezoni na Stamford Bridgeu gubili od Burnleyja i Manchester Ctyja.Bez briga nije ni Mourinho. Osim toga što se vraća staroj ljubavi od koje ne bi valjalo ponovo izgubiti u njenom dvorištu, Portugalac pokazuje da na njega utječu kritike zbog igre koju prikazuje njegov United. Ona "mrtva nula" na Anfieldu zajedno s porazom od Huddersfielda i šahovska partija protiv Tottenhama kojeg je United savladao proizvele su i određeno nezadovoljstvo na Old Traffordu, ne samo na nekim drugim adresama.Otuda dolazi ono Mourinhovo "shush" , ali i ono oštro pitanje svojim navijačima. "Pitam se da li su oni uopće navijači Uniteda", pitao se Mourinho prije sudara s Benfiom u Ligi prvaka.Taj njegov "rat" s domaćim navijačima legendarni bek Manchester Uniteda Gary Neville nazvao je "velikim rizikom", ali i napomenuo da Mourinho ne izlazi u javnost s takvim pitanjima slučajno. On time, navodi Neville, štiti svoje igrače koji bi mogli dati pravi odgovor na terenu zbog toga. A bolji odgovor od pobjede protiv Chelseaja teško je ponuditi.Mourinho, ipak, ima razloge da preispituje kritike navijača, posebno svojih, jer United u ovoj sezoni ima 13 pobjeda, dva remija i dva poraza u 17 mečeva u svim takmičenjima. Drugi je u Premiershipu, prvi u grupi Lige prvaka te je čak 12 puta meč završio bez primljenog pogotka.Chelseaju će jedino nedostajati Victor Moses, a moguće je da današnji meč nakon izbivanja s terena zbog povrede počne N'Golo Kante i to zajedno s Dannyjem Drinkwaterom.Unitedu će ponovo nedostajati od ranije povrijeđeni Paul Pogba, Michael Carrick, Marouane Fellani, Zlatan Ibrahimović i Marcos Rojo.Prije velikog okršaja na Stamford Bridgeu, očekuje nas još jedan veliki derbi u kojem se sastaju Manchester City i Arsenal, a njihova "utrka" počinje u 15:15 sati.Pep Guardiola je "naštimao" Građane, njegova ideologija diše punim plućima na Etihadu, a najteži period sezone tek slijedi, jer nigdje kao na Otoku, kao u Engleskoj, novembar, decembar i januar na budu tako naporni. Ako City i Pep to "prežive", ordenja će biti jako blizu.U odličnoj formi je i Arsenal koji u posljednjih 13 takmičarskih mečeva ima 10 pobjeda, dva remija i samo jedan poraz. Da, to je odlična forma. Kod Cityja je, ipak, riječ o perfektnoj formi - 16 mečeva, 16 pobjeda.Oba tima imaju nekoliko povrijeđenih igrača, ali to su uglavnom igrači koji su i tokom sezone bili nedostupni Guardioli i Arsenu Wengeru tako da bi na Etihad danas trebale istrčati najjače postave oba tima.