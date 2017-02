Claudio Ranieri prima nagradu od Diega Maradone za najboljeg trenera godine (Foto: EPA)

Da je barem otišao sam... I to odmah nakon osvojene titule. Ako vam se život svodi na riječi "da je" ili "da sam", onda nešto zasigurno nije uredu. Ali, zaista, zamislite da je Claudio Ranieri prošle godine u maju otišao sa kormila Leicester Cityja i rekao:"Ovdje staje bajka, dalje ne čitajte". Da je to uradio svi bismo se, sasvim logično, pitali zašto nije ostao igrati Ligu prvaka. Ovako se pitamo kuda ide ovaj svijet. A ni to zasigurno nije uredu.

Da je barem otišao sam... I to odmah nakon osvojene titule. Ako vam se život svodi na riječi "da je" ili "da sam", onda nešto zasigurno nije uredu. Ali, zaista, zamislite da je Claudio Ranieri prošle godine u maju otišao sa kormila Leicester Cityja i rekao:"Ovdje staje bajka, dalje ne čitajte". Da je to uradio svi bismo se, sasvim logično, pitali zašto nije ostao igrati Ligu prvaka. Ovako se pitamo kuda ide ovaj svijet. A ni to zasigurno nije uredu.