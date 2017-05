Historija će se svakako ispisati. U finalu Evropske lige Manchester United i Ajax tragaju za jedinom titulom koja im nedostaje kako bi upotpunili slagalicu. Mala je razlika u tome što United traži jedino takmičenje koje nije osvojio, dok Ajax želi postati jedini klub koji je osvajao sve verzije najprestižnijih evropskih klupskih takmičenja. Gledano očima kockara, United će u Štokholmu biti pokeraš koji ide na sve ili ništa, ali fudbalski teren je sve, samo ne kocka.

Finale Evropske lige: Ajax - Manchester United (20:45 sati, Friends Arena, Štokholm)

Ibrahimović sjedeći čeka svoj prvi evropski trofej

Zlatan Ibrahimović zbog povrede neće igrati u finalu Evropske lige (Foto: EPA)

Ajax može postati unikatan

Jose Mourinho u pohodu na četvrti evropski trofej (Foto: EPA)

Mourinho i umor, Boszov odgovor

Peter Bosz čeka početak svog prvog evropskog finala (Foto: EPA)

Ajax na 22-godišnjicu posljednje evropske titule, United za Ligu prvaka

Trening igrača Ajaxa (Foto: EPA)

Povrede i suspenzije, potencijalni sastavi

Četiri kola prije kraja Premiershipa Jose Mourinho je otvoreno kazao da će se njegov tim fokusirati na osvajanje Evropske lige, a ne na osvajanje trećeg ili četvrtog mjesta na tabeli Premiershipa iako je ta borba za plasman u Ligu prvaka kroz prvenstvo bila sasvim realna. "Lakše je dobiti dvije utakmice nego četiri", kazao je Mourinho pred meč sa Arsenalom, prije nego će dočekati Celtu Vigo u uzvratu polufinala Evropske lige.Stoga, ulog je ogroman za Otočane. Osvajanje Evropske lige znači i čekiranje karte za grupnu fazu Lige prvaka. Poraz znači oplakivanje šestog mjesta na tabeli Premiershipa, nova puštanja himne Evropske lige na Old Traffordu i siromašni prkos zbog osvojenih EFL Cupa i Community Shielda, takmičenja za kojima ni klubovi iz nižih razreda engleskog fudbala ne trče punim šprintom. Ali, Jose Mourinho vam nikada neće priznati da večeras igra meč na "sve ili ništa". Za njega je sezona već uspješna. No, kada se "The Special One" slagao sa ostatkom svijeta?Uvertira je mogla biti mnogo ljepša da Zlatan Ibrahimović na Old Traffordu nije imao koban doskok u finalnim minutama regularnog dijela uzvratnog meča četvrtfinala Evropske lige protiv Anderlechta. Morao je "pod nož" i znalo se da je sezona za njega završena. Tako da on u svojoj Švedskoj, u Štokholmu u svojoj premijernoj sezoni na Otoku neće trčati za svojim prvi evropskim trofejom, pa makar se on zvao Evropska liga, a ne Liga prvaka.Sjedit će Ibro i gledati kako njegov stari i novi klub trče za trofejom. Jasno je čijem će galopu davati vjetar u leđa. Ako već ne potezima na terenu, onda grickanjem noktiju i pucketanjem prstiju.Ajax je, za razliku od Uniteda, osvajanjem drugog mjesta u holandskoj Eredivisiji obezbijedio učešće barem u kvalifikacijama za Ligu prvaka, ali isto je imao i prošle sezone, pa je zapeo u playoffu najelitnijeg evropskog klupskog takmičenja. Ponizio ga je ruski Rostov. Holanđanima je to dodatni razlog da preko Evropske lige dođu do grupne faze Lige prvaka i tako preskoče doigravanja u augustu.Motiva za osvajanje Evropske lige od koje, čini se, neki klubovi otvoreno bježe, ipak nijednom klubu, koji je već stigao blizu kraja, ni u jednoj kalendarskoj godini ne nedostaje. Logično. A ako Ajaxu, koji slučajem, nedostaje dodatnog "goriva" za ubijanje eventualnog straha, onda taj klub može pogledati historiju i vidjeti da ima šansu postati prvim evropskim klubom koji je, zajedno sa Kupom pobjednika kupova, osvajao i dva najprestižnija evropska takmičenja u njihovim različitim verzijama.Ajax je Kup pobjednika kupova osvojio 1987. godine. Evropski kup osvajao je 1971.,1972. i 1973. godine, a njegov nastavak poznat pod imenom Liga prvaka osvojio je 1995. godine. UEFA kup osvojio je 1992. godine, a njegov nastavak Evropsku ligu lovi večeras.Holanđani su već u elitnom društvu posebnih evropskih klubova koji su osvajali Evropski kup/Ligu prvaka, Kup pobjednika kupova i UEFA kup/Evropsku ligu. Sva ta takmičenja u svojim vitrinama, pored Ajaxa, imaju još samo Bayern Minhen, Chelsea i Juventus. Interesantno je da će upravo United postati tek petim klubom koji je uspio objediniti navedene titule ukoliko večeras slavi, jer Manchester United nikada u svojoj historiji nije osvojio UEFA kup/Evropsku ligu.Gigant sa Old Trafforda je osvajao sve nacionalne, evropske i svjetske titule, osim ove koja ga može vratiti u Ligu prvaka, takmičenje kojem, po svojoj veličini, pripada. Osvajanjem Evropske lige skupio bi titule u svim takmičenjima u kojima je nastupao.Ajax večeras igra svoju 56. utakmicu u ovoj sezoni, a Manchester United svoju 64. utakmicu. Razliku o broju slobodnih dana, odnosno dana za pripremu ekipe za finalni meč, Jose Mourinho je potencirao nakon što je United izbacio Celtu Vigo u polufinalu Evropske lige.Portugalac je tada istakao da će Ajax do finala odigrati još samo jedan meč i imati 10 dana bez utakmice prije finala, dok će United odigrati tri utakmice i imati samo tri dana bez utakmice prije finala.Nije Portugalac samo tada potencirao priču o broju utakmica i iskazivao otvoreni žal zbog gustog rasporeda i velikog broja povrijeđenih igrača. Radio je to mnogo puta tokom proljetnog dijela sezone.Vrijedni engleski statističari izračunali su da je Chelsea u sezoni 2012/13. odigrao čak 69 utakmica u svim takmičenjima, da je Manchester United u sezoni 2008/09. odigrao 66 utakmica te da su Chelsea i Middlesbrough odigrali po 64 utakmice u sezonama 2006/07., odnosno 2005/06. koliko će i United (64) odigrati ove sezone računajući večerašnji meč. Liverpool je, primjerice, prošle sezone odigrao 63 utakmice zaključno sa porazom od Seville u finalu Evropske lige. Stoga, Jose, dešavalo se i prije, pa čak i tebi kada si vodio Chelsea u sezoni 2006/07."Ako pogledamo samo njegove sastave i formacije tokom sezone, onda ćemo vidjeti da on igra sa dva različita tima – jedan u Premiershipu i jedan u Evropskoj ligi. Ako ti momci, koje koristi za evropske utakmice, ne igraju za vikend u ligi, onda oni imaju jednak odmor i identično vrijeme za pripreme kao i moji momci. Pogledajte i broj igrača koje on može rotirati", odgovorio je Peter Bosz, trener Ajaxa, na Mourinhove žalopojke.Na zvaničnoj internet stranici Ajaxa Mourinho je okarakterisan kao "majstor psiholoških igara", a njegove izjave o umoru i velikim brojem utakmica pripisuju upravo tom njegovom sklonošću za "utakmicama izvan terena".Unitedov tim ima mnogo više iskustva u velikim utakmicama od igrača Ajaxa. Za razliku od Traorea, Dolberga, Younesa i ostalih igrača holandskog tima, igrači Uniteda poput, među ostalim, Valencije, Herrere, Mate, Rooneyja i Pogbe već su igrali evropska finala, kao i velike utakmice u najsnažnijim nacionalnim ligama i kupovima. Posebne emocije pred ovaj meč vjerovatno će imati Paul Pogba kojem je prije 11 dana preminuo otac.Za Bosza je ovo prvo evropsko finale, za Mourinha četvrto, a sva tri prethodna je osvojio i večeras ima šansu postati tek drugim trenerom koji je osvajao i UEFA kup i Evropsku ligu. To je do sada učinio samo Rafael Benitez.Ajax u peru sudbine može tražiti neke znakove koji ga navode da su predodređeni za trijumf, jer danas su tačno 22 godine od posljednje Ajaxove titule u Evropi, odnosno pobjede nad Milanom u finalu Lige prvaka 1995. godine.Koliko god ovaj meč Unitedu značio zbog činjenice da jedino ovo takmičenje nije osvajao, ipak je važnije to što pobjeda znači i plasman u Ligu prvaka. Bio bi ogroman promašaj za Josea Mourinha i klub kakav je United ne plasirati se u Ligu prvaka naredne sezone.: Viergever (suspendovan), Sinkgraven (povreda).Potencijalni sastav: Onana; Veltman, De Ligt, Sánchez, Riedewald; Klaassen, Schöne, Ziyech; Traoré, Dolberg, Younes.: Bailly (suspendovan), Shaw, Ibrahimović, Rojo, Young (povrijeđeni).Potencijalni sastav: Romero; Valencia, Jones, Blind, Darmian; Fellaini, Herrera, Pogba; Lingard, Rashford, Mkhitaryan.