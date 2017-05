Mogao je Ajax napadati do ramazana, ali Sergio Romero u finalu Evropske lige ne bi imao potrebe prelaziti gol-liniju, osim ako se ne želi napiti vode. Manchester United koji je tempirao Jose Mourinho i poslao po titulu u Štokholmu bio je nesavladiva tvrđava za mlade momke iz Amsterdama.

Mogao je Ajax napadati do ramazana, ali Sergio Romero u finalu Evropske lige ne bi imao potrebe prelaziti gol-liniju, osim ako se ne želi napiti vode. Manchester United koji je tempirao Jose Mourinho i poslao po titulu u Štokholmu bio je nesavladiva tvrđava za mlade momke iz Amsterdama.

United je često koristio duge pasove i obično je njima tražio Fellainija pri čemu je nastojao da on aktivira saigrače. Crveni đavoli su tako preskakali igru, ali i imali protuotrov za kontranapade. (Foto: Screenshot)

Situacija prije Unitedovog prvog gola. Na fotografiji desno Herrera dugom loptom traži Fellainija, a lopta odlazi u aut. Na fotografiji lijevo se vidi kako igrači Uniteda ostaju visoko, uzimaju loptu nakon čega kasnije postižu gol. (Foto: Screenshot)

Ako ste poslušali ili negdje pročitali šta je Jose Mourinho kazao u izjavi nakon utakmice, onda ste dobili najkraću i najtačniju moguću analizu utakmice koju ćemo ovom prilikom samo preraditi."Igrali smo vrlo inteligentno. Znali smo tačno kako pobijediti i to smo uradili poprilično udobno. Igrali smo protiv vrlo dobrog tima, ali smo bili mnogo snažniji", počeo je Jose, a nakon što je reporter konstatovao da je izgledalo kao da igraju "odrasli ljudi protiv dječaka", dodatno je otvorio karte: "Znate... Ako želite praviti pritisak na loptu sve vrijeme, onda ne igrate kratke pasove. Ako ste dominantni u zraku, gradite igru dugim pasovima".United je sinoć u pobjedi nad Ajaxom (2:0) u finalu Evropske lige imao 277 poslanih pasova, od čega je, prema podacima UEFA-e, bilo 68 dugih pasova. Dakle, otprilike svaki četvrti pas igrača Uniteda bio je dugi pas. Neovisno od toga da li su bili tačni, veliki broj je bio itekako efektivan.Zašto? Mourinho je prostor osvajao poput ekipa u američkom fudbalu - naredio je timu da šalje duge pasove kako bi uvijek iza mjesta gdje lopta pada imao nekoliko svojih igrača koji će čekati odbijenu loptu od protivnika ili spuštenu loptu od saigrača, odnosno aut, prekšraj, korner. U najgorem slučaju lopta bi otišla u gol-aut. A u svakom slučaju imao je barem osam-devet igrača iza lopte, tako da je bilo nemoguće da Ajax napravi kontranapad.Možda je najbolji primjer za takvu igru njegova pobjeda nad Liverpoolom 2014. godine na Anfieldu, kada je Redsima stao na put ka tituli prvaka Premiershipa. Sjajnu analizu napravio je Jamie Carragher, legenda Liverpoola. Carragher je opisao kako je tada Chelsea uvijek nastojao da pri gradnji napada šalje duge lopte kako bi se borio za odbijenu loptu ili u najgorem slučaju imao osiguran protuotrov za eventualne kontranapade Liverpoola.Na videozapisu koji slijedi, od samog početka pa sve do treće minute i 20. sekunde Carragher pojašnjava upravo navedenu filozofiju portugalskog stručnjaka.United je sinoć dugim loptama obično tražio Fellainija, a njegovo spuštanje lopti čekala bi barem dva igrača od ofanzivne trojke Rashford, Mata i Mkhytarian. Oni su čekali šansu za utrčavanjima. Iza mjesta gdje lopta pada šansu bi vrebali Pogba i Herrera, ali i cijela Unitedova odbrana koja je Fellainijeve lopte čekala kao povratni pas.Pošto su igrači Uniteda fizički superiorniji od igrača Ajaxa, ovaj način Unitedove igre bio je vrlo inteligentan iz razloga što je upravo fizička sprema dolazila do izražaja. A da je i učinak bio odličan pokazuje podatak da je Fellaini imao 15 uspješnih zračnih duela, što je rekord u jednom meču Evropske lige, dakle od 2009. godine.Iako je činjenica da je prvi gol Uniteda stigao nakon pogrešno izvedenog auta igrača Ajaxa u 18. minuti, evidentno je da su igrači Uniteda to isprovocirali svojom igrom. Prvo je Herrera tražio dugom loptom Fellainija, lopta odlazi u aut, a igrači engleskog tima tom prilikom prave visok presing. dakle dobijaju scenarij koji su i tražili dugim loptama. Mata je u nastavku ukrao loptu, ona kasnije dolazi do Pogbe koji poprilično sretno postiže gol. Da, sretno, ali i taktički isprovocirano.Nakon tog pogotka Mourinho je imao perfektnu situaciju. Ekipu je dodatno zaposlio defanzivnim zadacima gdje se igralo disciplinovano i poprilično agresivno "čovjek na čovjeka". S obzirom na mnogo veće iskustvo igrača Uniteda i mnogo jaču fizičku snagu, šanse Ajaxa su svedene na minimum.Posjed lopte koji su imali Holanđani možda je govorio da oni kontroliraju meč, ali ustvari konci su bili u rukama Uniteda.Drugi gol je stigao nakon kornera u 47. minuti. Dakle, ni taj gol United nije postigao nakon neke akcije, ali to i jeste ono što je Mourinho istakao u izjavi nakon meča aludirajući na superiornost u skok igri.Holanđani su meč završili sa 561 uspješnim pasom, 67 posto posjeda lopte i s pet kornera naspram Unitedova dva, ali je njihovih devet od 17 šuteva izblokirano, dok su tek tri od preostalih osam putovali u okvir gola i lagano ih je zaustavio Sergio Romero. Na drugoj strani United je imao 189 uspješnih dodavanja, 33 posto posjeda lopte, ali i četiri udarca u okvir gola od ukupno šest upućenih udaraca (jedan izblokiran). I slavio je 2:0.Ajax je neupitno demonstrirao koliki talent posjeduju njegovi igrači, ali je isto tako vidljiva bila i mladost tog tima koji je prosječno imao 22 godine i 282 dana.United ovim trofejom i ovom pobjedom nije ni pokazao ni dokazao da bi ovakav mogao stati rame uz rame s Real Madridom, Bayernom, Barcelonom ili Juventusom, niti je Mourinho dokazao da mu nije istekao rok, jer ipak srušen je Ajax, tim koji je u Evropsku ligu stigao ispadanjem od Rostova u kvalifikacijama za Ligu prvaka.Ipak, ono što je sigurno jeste da je sada teško pokazati prstom u Mourinha i United te im kazati da oni naredne sezone neće biti mnogo jači i bolji, jer u sezoni koju su odigrali ispod nivoa osvojili su tri trofeja od mogućih pet, hrabro su otpisali borbu za treće i četvrto mjesto u ligi te se posvetili samo Evropskoj ligi i osvojili su je, a to nije bezazleno.Mourinho je i u tako skromnoj ligaškoj sezoni povezao 25 uzastopnih utakmica bez poraza, opet "s nulom" rušio Tottenham (1:0) i Chelsea (2:0) na Old Traffordu te "na nuli" ostavljao Manchester City (0:0) na Etihadu i Liverpool (0:0) na Anfieldu - govorimo o ekipama koje su zauzele prva četiri mjesta u Premiershipu - čime je dokazao da je i dalje majstor za anuliranje najboljih osobina protivnika. To je sinoć itekako osjetio Ajax."Postoji toliko mnogo pjesnika u fudbalu, ali oni ne osvajaju titule", dodao je Mourinho nakon što je ukratko analizirao utakmicu. On sinoć nije igrao fudbal iz raja, nije bio pjesnik, ali je osvojio četvrtu evropsku titulu (Liga prvaka/Evropski kup i UEFA kup/Evropska liga) u četiri igrana finala evropskih takmičenja, pri čemu je u posljednja tri finala upisao gol-razliku 7:0.Po broju osvojenih najprestižnijih evropskih trofeja ispred njega je samo Giovanni Trapattoni s pet trofeja. Da li neko misli da 54-godišnji Mourinho neće prestići Italijana i zauzeti mjesto najtrofejnijeg u historiji?