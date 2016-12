U 18. kolu Premiershipa koje se igra na Boxing Day Manchester United je na svom Old Traffordu slavio protiv Sunderlanda rezultatom 3:1.

United je upisao četvrtu uzastopnu pobjedu u ligi te ukupno 11. meč uzastopni bez poraza u svim takmičenjima, dok je Sunderland zabilježio četvrti poraz u posljednjih šest ligaških utakmica.Domaći tim je dominirao terenom u ovom meču, ali je i Sunderland u nekoliko navrata ozbiljno zaprijetio. Vodstvo Unitedu donio je Blind koji je u 39. minuti postigao gol na asistenciju Ibrahimovića.Ovo je bila prva asistencija za švedskog napadača od dolaska u Premiership, a to nije bilo sve od njega. U 82. minuti nakon dodavanja Pogbe popularni Ibra postiže gol za 2:0 što je njegov 12. gol u Premiershipu, odnosno 50. u sezoni računajući samo klupske golove čime je izjednačio lični rekord iz 2012. godine. U 2016. godini samo je Messi u najboljih pet liga Evrope postigao više golova od Ibrahimovića.Sjajnu predstavu Ibrahimović je zaokružio u 86. minuti kada je upisao drugu asistenciju. Ovaj put za Mkhitaryana koji velemajstorski petom u padu pogađa za 3:0. Istina, Armenac je bio u ofsajdu.Konačnih 3:1 fenomenalnim pogotkom u prvoj minuti sudijske nadoknade postavio je Borini.Treću uzastopnu pobjedu u Premiershipu proslavio jekoji je u gostima rezultatom 4:1 pobijediote se tako i definitivno izvukao iz krize koja je trajala do prije četiri kola.Ayew (13'), Reid (50'), Antonio (78') i Caroll (90') bili su strijelci za West Ham, dok je počasni gol za Swansea postigao Llorente u 89. minuti.Hrvatski stručnjak na klupi Čekićara Slaven Bilić sada mnogo lakše "diše" i ekipa se nalazi na 11. mjestu. Upravo su rezultati u posljedjna četiri kola pomogli u izlasku iz krize jer je West Ham u tim mečevima skupio 10 bodova, dok je u prethodnih 14 kola skupio svega 12 bodova.U kakvoj je krizi bio West Ham možda najbolje pokazuje podatak da je ovo njegov prvi meč u ligi ove sezone u kojem je postigao više od dva gola, a do sada su svi klubovi uspjeli ostvariti takav učinak u nekom meču.je kod kuće salvadao(1:0). Jedini gol na utakmici postigao je Gray u 81. minuti.