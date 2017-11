NK TOŠK je danas u prijateljskom susretu odigranom u Tešnju ugostio FK Sarajevo povodom svog 90. rođendana, a klub s Koševa je pobijedio rezultatom 4:0.

Za Sarajevo su protiv domaćeg tima od prve minute zaigrali Adilović, Hodžić, Bekić, Novaković, Mujakić, Stanojević, Radovac, Rahmanović, Velkoski, Lelić i Ahmetović.



Prvi udarac prema golu TOŠK-a uputio je Radovac koji nije bio precizan. Lijepu akciju Sarajeva nakon ubačaja Bekića u 13. minuti pogotkom glavom nije uspio završiti Ahmetović.



Odbrana domaćih je kapitulirala u 15. minuti, a strijelac vodećeg gola za Sarajevo je bio Bekić.



Ahmetović je u narednom napadu Sarajeva šutirao s distance, lopta se odbila do Velkoskog, ali je golman TOŠK-a bio uspješniji.



Igrala se 22. minuta kada je Bekić uposlio Lelića, koji nije uspio zatresti mrežu domaćina. Potom se u 26. minuti Bekić ponovo odlučio na udarac, a golman TOŠK-a je dobro intervenisao.



Lopta nakon udarca Rahmanovića iz 41. minute nije završila u mreži TOŠK-a, kao ni nakon pokušaja Ahmetovića iz 43. i 44. minute. Nakon prvog poluvremena prijateljske utakmice minimalnu prednost imala je Bordo ekipa.



Ekipu Sarajeva su u drugom poluvremenu činili Kovačević, Kadušić, Pidro, Adukor, Mujakić, Herić, Anđušić, Husejinović, Crnkić, Smajlagić i Hebibović.



Na otvaranju drugog dijela igre snažnim udarcem je TOŠK-u zaprijetio Hebibović, u 50. minuti veliku priliku za Sarajevo nije iskoristio Smajlagić, a potom su neprecizni bili Crnkić i Hebibović.



U narednoj minuti je Husejinović šutirao pored gola, a potom je u 53. minuti Smajlagić pogodio stativu gola TOŠK-a. Husejinović ni nakon udarca u 56. minuti nije uspio savladati golmana domaćih. Isti igrač se našao u izglednoj prilici dvije minute kasnije, no, ovog puta je lopta završila iznad protivničkog gola.



Igrala se 59. minuta kada se mreža TOŠK-a zatresla drugi put na današnjoj utakmici. Kadušić je pogodio iz jedanaesterca za 2:0 u korist Bordo ekipe.



Crnkić je napravio dobar prodor u 61. minuti, ali ga je u postizanju pogotka spriječio golman domaće ekipe.



Nakon nekoliko neuspješnih pokušaja, Smajlagić je namjestio nišanske sprave te postigao pogodak u 71. minuti i povisio rezultat na 3:0.



Na listu strijelaca se upisao i Husejinović u 73. minuti nakon lijepe akcije Sarajeva pa je lopta četvrti put završila u mreži TOŠK-a. U narednom napadu Bordo ekipe neprecizan je bio Adukor.



Igrala se 80. minuta kada je Hebibović iz slobodnog udarca pogodio stativu. Minut kasnije je golman TOŠK-a odbranio udarac Husejinovića.



Rezultat se do kraja susreta nije mijenjao, ostalo je 4:0 za Sarajevo.