Izbor najboljeg tima godine prema Evropskoj fudbalskoj federaciji (UEFA) traje od 2001. godine, a najbolji sastav UEFA-e za 2016. kalendarsku godinu saznat ćemo trećeg januara 2017. godine. Koji su sve igrači do sada birani u najbolji tim UEFA-e, ko je najviše puta nominiran i ko je najviše puta izabran samo su neka pitanja na koja je UEFA dala odgovor.

Ronaldo apsolutni rekorder

Svi najbolji timovi po izboru UEFA-e

"Tim svih timova"

Računajući i nominacije za ovu godinu, od 2001. godine su čak 374 različita igrača bivala nominirana za najbolji tim prema izboru UEFA-e, a do sada su ukupno 74 imena uspjela biti dio "tima iz snova".Dva golmana koji su "kraljevi" kada su u pitanju nominacije su Gianluigi Buffon (2002-2006, 2012, 2014-2016) i Iker Casillas (2001-2002, 2004, 2007-2012) koji su po devet puta nominirani. Ipak, Casillas je najbolji po tome koliko je puta bio uvršten u najbolji tim UEFA-e. Španac je šest puta bio najbolja "jedinica".Fenomenalni Cristiano Ronaldo je rekorder po broju nominacija. Portugalcu je ovo 13. uzastopna godina u kojoj je ušao u odabrani krug onih koji bi mogli zauzeti mjesto u najboljoj postavi UEFA-e. Do sada je izabran 10 puta i po tome je također rekorder. On je prvi pun nominiran 2004. godine i još uvijek nije stao sa nominacijama. Posebnu veličinu ovom fudbalskom majstoru daje podatak da je sedam puta nominiran kao veznjak, a šest puta kao napadač.Zemlja koja dominira po broju domaćih igrača koji su nominirani je Španija. Ova zemlja je do sada ponudila 44 različita igrača nominirana za najbolji tim UEFA-e.Najbolji tim svijeta 2001. godine činili su Santiago Cañizares, Cosmin Contra, Sami Hyypiä, Patrik Andersson, Bixente Lizarazu, David Beckham, Patrick Vieira, Zinedine Zidane, Kily González, Thierry Henry i David Trezeguet.Najbolji tim svijeta 2002. godine činili su: Rüstu Reçber, Carles Puyol, Alessandro Nesta, Cristian Chivu, Roberto Carlos, Clarence Seedorf, Michael Ballack, Zinedine Zidane, Damien Duff, Thierry Henry i Ronaldo Nazario.Najbolji tim svijeta 2003. godine činili su: Gianluigi Buffon, Paulo Ferreira, Alessandro Nesta, Paolo Maldini, Roberto Carlos, Luís Figo, David Beckham, Zinedine Zidane, Pavel Nedved, Thierry Henry i Ruud van Nistelrooy.Najbolji tim svijeta 2004. godine činili su: Gianluigi Buffon, Cafu, Ricardo Carvalho, Alessandro Nesta, Ashley Cole, Cristiano Ronaldo, Maniche, Ronaldinho, Pavel Nedvěd, Thierry Henry i Andriy Shevchenko.Najbolji tim svijeta 2005. godine činili su: Petr Čech, Cafu, John Terry, Carles Puyol, Paolo Maldini, Luis García, Steven Gerrard, Ronaldinho, Pavel Nedvěd, Samuel Eto'o i Andriy Shevchenko.Najbolji tim svijeta 2006. godine činili su: Gianluigi Buffon, Gianluca Zambrotta, Fabio Cannavaro, Carles Puyol, Philipp Lahm, Steven Gerrard, Cesc Fàbregas, Kaká, Ronaldinho, Thierry Henry i Samuel Eto'o.Najbolji tim svijeta 2007. godine činili su: Iker Casillas, Daniel Alves, Alessandro Nesta, John Terry, Éric Abidal, Cristiano Ronaldo, Steven Gerrard, Kaká, Clarence Seedorf, Zlatan Ibrahimović i Didier Drogba.Najbolji tim svijeta 2008. godine činili su: Iker Casillas, Sergio Ramos, John Terry, Carles Puyol, Philipp Lahm, Cristiano Ronaldo, Xavi Hernández, Cesc Fàbregas, Franck Ribéry, Lionel Messi i Fernando Torres.Najbolji tim svijeta 2009. godine činili su: Iker Casillas, Daniel Alves, John Terry, Carles Puyol, Patrice Evra, Cristiano Ronaldo, Xavi Hernández, Kaká, Andrés Iniesta, Lionel Messi i Zlatan Ibrahimović.Najbolji tim svijeta 2010. godine činili su: Iker Casillas, Maicon, Gerard Piqué, Carles Puyol, Ashley Cole, Cristiano Ronaldo, Xavi Hernández, Wesley Sneijder, Andrés Iniesta, Lionel Messi i David Villa.Najbolji tim svijeta 2011. godine činili su: Iker Casillas, Daniel Alves, Gerard Piqué, Thiago Silva, Marcelo, Arjen Robben, Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Gareth Bale, Lionel Messi i Cristiano Ronaldo.Najbolji tim svijeta 2012. godine činili su: Iker Casillas, Sergio Ramos, Gerard Piqué, Thiago Silva, Philipp Lahm, Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Andrea Pirlo, Mesut Ozil, Lionel Messi i Cristiano Ronaldo.Najbolji tim svijeta 2013. godine činili su: Manuel Neuer, Philipp Lahm, Thiago Silva, Sergio Ramos, David Alaba, Gareth Bale, Marco Reus, Mesut Özil, Franck Ribéry, Zlatan Ibrahimović i Cristiano Ronaldo.Najbolji tim svijeta 2014. godine činili su: Manuel Neuer, Sergio Ramos, Philipp Lahm, David Alaba, Diego Godín, Arjen Robben, Ángel Di María, Toni Kroos, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi i Zlatan Ibrahimović.Najbolji tim svijeta 2015. godine činili su: Manuel Neuer, Dani Alves, Sergio Ramos, Gerard Pique, David Alaba, Andres Iniesta, Paul Pogba, James Rodriguez, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo i Neymar.Ko će biti uvršten u najbolji tim UEFA-e za 2016. godinu? Saznat ćemo 3. januara, a listu nominiranih igrača, kao i svoj glas, možete ostaviti na ovom linku UEFA je ove godine i izabrala najbolji tim od 2001. godine gdje je uvrstila igrače koji su najviše puta bili dio najboljeg tima godine. To su Iker Casillas (šest puta), Carles Puyol (šest puta), Philipp Lahm (pet puta), Sergio Ramos (pet puta), Gerard Piqué (četiri puta), Xavi (pet puta), Andres Iniesta (pet puta), Steven Gerrard (tri puta), Cristiano Ronaldo (10 puta), Lionel Messi (sedam puta) i Thierry Henry (pet puta).