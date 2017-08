Slišković: Vitez je čvrsta ekipa, ali nakon utakmice sa Slobodom mogu biti optimističan

Blaž Slišković (Foto; Klix.ba)

Prvak naše zemlje Zrinjski iz Mostara, u sklopu šestog kola Premijer lige gostuje kod Viteza, a s tim u vezi mostarski klub organizirao je redovnu konferenciju za medije. O narednoj utakmici, ali i drugim aktuelnim temama govorio je trener Mostaraca Blaž Slišković.

Iako na papiru utakmica s Vitezom izgleda kao lakši test, Slišković je vidi kao težu od one u Tuzli, uvjeren da će domaći igrači dati maksimum kako bi poboljšali svoju negativnu poziciju i bodovni saldo.



"Znajući kako smo odigrali u Tuzli, ja mogu zaista biti optimističan pred ovu utakmicu u Vitezu, posebno ako pokažemo onu želju, htijenje i volju, uz kvalitet koji imamo. Vitez je i pored samo jednog boda gubio obično minimalno, na Grbavici autogolom, što je dokaz da je riječ o jednoj čvrstoj ekipi. Ipak najvažniji su bodovi, a oni će nastojati pred domaćom publikom to poboljšati. Teško se vaditi na Zrinjskom, ali motivacija će biti važan faktor", kazao je u uvodu Blaž Slišković.



Motiva neće nedostajati ni njegovoj ekipi, kazao je u nastavku popularni Baka, tražit će se nastavak niza koji je uslijedio poslije poraza u Bijeljini te najavio povratak u Mostar 'pjevajući'.



"Bilbija ima problema s leđima, ali mislim da će moći nastupiti. Jamak ne osjeća povredu, vraća se Katanec i opet nam je izbor igrača širi i naravno da je sve to pozitivno pa je tako i atmosfera u ekipi bolja. To treba održavati, ali samo uz kvalitetne igre i pozitivne rezultate", nastavio je Slišković, naglašavajući da status favorita treba potvrditi na terenu.



Sastav njegove ekipe će biti izmijenjen u odnosu na onaj koji je istrčao na Tušnju, ističući kako se najteže odlučuje ko će igrati u sredini terena, gdje ima najveći izbor igrača.



Slišković je prokomentarisao i dosadašnji tok prvenstva, iskazao začuđenost lošim igrama Sarajeva, kao pozitivna iznenađenja vidi Borac i Mladost, Željezničar standardno bez kvalitetne igre osvaja bodove, što je prema Bakinom mišljenju pohvalno. Novinari su Sliškovića upitali i za komentar na stalne smjene trenera u Premijer ligi, gdje jedno Sarajevo u pet kola promijeni tri trenera.



"Kad je promijenjen Janjoš, u stručnom štabu su ostali ljudi koji su razmišljali kao on, Repuh i Švrakić, o načinu igre i odnosu prema igračima vjerovatno su razmišljali kao tadašnji trener. Repuh ništa nije mogao promijeniti, a Čala je sigurno autoritativniji trener nego je to Repuh i zbog imena i prezimena i svega drugog. Kad ostavite pomoćnika, a rezultati su ranije bili loši, ne možete kao klub očekivati ništa pozitivno, tada su potrebne radikalne promjene. Da trener ode vani, a rezultati su bili dobri, pa nastavi njegov saradnik, onda je druga priča", prokomentarisao je Slišković.



Slišković je kao iskusan trener kazao još jednom kako je poslije prve smjene Sarajevo trebalo napraviti drugačiji izbor, posebno kada se zna tradicija kluba i zahtjevnost publike na Koševu.



"Kada ide loše onda treba dovesti trenera s autoritetom, je li to Musemić, je li to neko drugi, to mene ne interesuje. Tu treba doći čvrsta ruka, jer tamo ima kvaliteta, samo sve izgleda bez glave i repa. Jedino sam za to da pomoćnik naslijedi bivšeg trenera kad su rezultati već dobri, pogledajte aktuelni primjer Radnika", zaključio je ovu temu trener Zrinjskog, ilustrirajući sve još jednim primjerom iz svoje karijere i radom svog nasljednika Jovića.



Slišković od sutrašnjeg protivnika očekuje zatvorenu formaciju te se toga pribojava, jer njegova ekipa tako ima više problema u igri, očekuje i agresivnu, mušku igru od ekipe Viteza. Kazao je da i ne razmišlja o igri sa dva napadača, već da je uvježbavao formacije u kojim iza Handžića, koji bi trebao krenuti u startnoj postavi, povučenije igra Jović. U Vitezu igra dosta bivših igrača Zrinjskog, što je okarakterisano kao veća opasnost, jer će isti igrati s pojačanom željom za dokazivanjem, namjeravajući se nametnuti i vratiti u mostarski klub.



Utakmica u Vitezu, između domaće ekipe i gostiju iz Mostara, počinj u subotu u 17 sati.