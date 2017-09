Slišković: Pravimo ekipu za Evropu, ne samo za naslov prvaka BiH

Foto: Klix.ba

Redovnu konferenciju za medije prije desetog kola Premijer lige i velikog derbija na Grbavici održao je trener aktuelnog prvaka naše države Blaž Slišković.

Redovnu konferenciju za medije prije desetog kola Premijer lige i velikog derbija na Grbavici održao je trener aktuelnog prvaka naše države Blaž Slišković.

Slišković je u uvodu kazao kako je to utakmica od velikog značaja za oba tima, a da je posebno bitno što Zrinjski u derbi ulazi s pet bodova prednosti.



"Bez obzira na tih pet bodova prednosti moja ekipa je psihološki i igrački spremna da napravi jedan iskorak. Mislim da lagano dolazimo na taj nivo da nema neke velike razlike kada igramo na domaćem ili gostujućem terenu. Igrači su počeli shvaćati da samo kvalitet, htijenje i volja donose željeni rezultat", kazao je popularni Baka osvrćući se na česte teme ranijih konferencija za medije.



Slišković smatra da njegova ekipa ne može podleći pritisku punog stadiona i uzavrele atomsfere.



"To će biti dodatni motiv da odigramo još kvalitetnije. Željo ne zna igrati drugačije nego na pobjedu te očekujem jednu kvalitetnu i otvorenu utakmicu, utakmicu za gol više", najavio je popularni Baka subotnji derbi.



Slišković je, kao i na posljednjoj konferenciji, govorio dosta o svojim razgovorima s igračima, nezadovljstvu koje ima u odnosu pojedinaca prema obavezama te shvatanjima igre.



"Igračima sam jučer objasnio da mi ne pravimo ekipu koja će osvojiti titulu u Bosni i Hercegovini, već pravimo ekipu koja će u Evropi nešto napraviti. Želim podignuti ekipu na nivo da sutra kada nam dođe neki Maribor ne očekujemo sa strepnjom hoćemo li proći ili ne, nego da smo spremni da napravimo nešto što do sada nije niko. Samim time ja hoću da podignemo kvalitet, ubrzamo igru i odnos prema igri kroz prvenstvene utakmice", objasnio je Blaž Slišković te naglasio kako misli da su igrači shvatili šta im je želio reći.



Baka je kazao i nekoliko riječi o tome kako ne želi više kritikovati sudije jer bi onda i oni mogli početi da kritikuju njega pa tome ne bi bilo kraja.



Toni Jović zbog povrede protiv Mladosti neće biti u konkurenciji za utakmicu na Grbavici, ali mišljenje ljekara kaže da problem nije ozbiljnijeg karaktera.



Utakmica Željezničar - Zrinjski igra se u subotu od 20 sati.