Sergio Busquets: Poraz od Reala je znak da Barcelona treba nova pojačanja

Vezni igrač Barcelone Sergio Busquets kazao je da Barcelona mora dovesti nova pojaćanja, što je potvrdio poraz od Real Madrida u utakmici španskog Superkupa rezultatom 3:1.

Busquets smatra da hitno trebaju nova pojačanja ukoliko žele biti konkurenti Real Madridu koji je prošle sezone osvojio i prvenstvo Španije, ali i Ligu prvaka.



Barcelona je nedavno dovela Paulinha, kao jedino pojačanje do sada, ali još uvijek nemaju igrača koji bi mogao nadomjestiti odlazak Neymara u PSG.



Igrači koji se spominju kao potencijalna pojačanja Barcelone su Philippe Coutinho iz Liverpoola i Ousmane Dembele iz Borussije Dortmund, ali još uvijek bez konkretne realizacije transfera.



Ipak, do kraja augusta, odnosno do kraja prijelaznog roka očekuje se da će Barcelona morati napraviti transfer koji će barem djelimično moći nadomjestiti odlazak Neymara.