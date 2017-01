U terminu od 15:30 sati odigrano je pet utakmica 17. kola njemačke Bundeslige. Schalke je pobijedio Ingolstadt, Darmstadt i Borussia M'Gladbach su odigrali bez golova, Borussia Dortmund je slavila protiv Werdera u Bremenu, dok je Wolfsburg kao domaćin upisao trijumf nad HSV-om. Gostujuću pobjedu je zabilježio Hoffenheim u susretu s Augsburgom.

U prvom poluvremenu utakmice između Schalkea i Ingolstadta golova nije bilo, a za tim iz Gelsenkirchena je od početka igra bh. reprezentativac Sead Kolašinac. Pobjednički gol za domaće postigao je Burgstaller u drugoj minuti sudijske nadoknade utakmice.Dortmund je odlično otvorio utakmicu i poveo u 5. minuti golom Schurrlea, a u 39. minuti je domaći Werder Brermen ostao bez isključenog Drobnyja. Na poluvremenu su gosti imali minimalnu prednost.Domaći su uprkos igraču manje na terenu stigli do izjednačenja u 59. minuti golom Bartelsa, ali je ekipa Dortmunda vratila vodstvo u 71. minuti, kada je pogodio Piszczek. Do kraja susreta nije bilo promjene rezultata, ostalo je 2:1 za Dortmund.U susretu Darmstadta i Borussije M'Gladbach prvo poluvrijeme je završeno bez golova, Treneri obje ekipe su u nastavku utakmice izvršili izmjene, no, mreže su ostale netaknute.Wolfsburg je u 17. kolu ugostio HSV, a iz prvog poluvremena se može izdvojiti samo crveni karton koji je dobio gostujući nogometaš Eldal u 33. minuti. Otpor gostiju je Wolfsburg slomio tek u 83. minuti kada je Gomez savladao golmana Matheniju. Njegov pogodak je bio dovoljan za minimalnu pobjedu Wolfsburga.U prvom poluvremenu utakmice između Augsburga i Hoffenheima mreže su mirovale, a onda su gosti poveli na otvaranju drugog poluvremena. Strijelac za vodstvo Hoffenheima bio je Wagner u 47. minuti. Drugi gol za goste postigao je Kramarić u 64. minuti za, ispostavilo se na kraju, konačnih 2:0.Leipzig i Frankfurt igraju od 18:30 sati.