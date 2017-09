Sarajevo zbog penala ostajalo bez titule i kupa, ispalo iz Evrope i opet eliminisano iz najmasovnijeg takmičenja

Foto: Elmedin Mehić/Klix.ba

Penali su lutrija, često kažu nogometaši nakon eliminacije iz nekog takmičenja. Ipak, ono što se posljednjih mjeseci dešava Bordo timu ,kada su u pitanju jedanesterci, ne može se više smatrati lutrijom ili nesretnim slučajem.

Nakon eliminacije iz Kupa BiH u srijedu od ekipe Mladosti iz Doboja pored Kaknja opet nakon penala, pristalice tima s Koševa su ogorčene. Praktično je Sarajevo izgubilo titulu, Kup BiH, eliminisano iz Evrope, poraženo je u gradskom derbiju od Željezničara i ponovo je eliminisano iz najmasovnijeg takmičenja zbog loše izvedenih jedanesteraca. Ovo više nije slučajnost.



Neiskorišteni jedanesterci ponovo su probudili duhove prošlosti. Kada je glavni sudija meča šesnaestine finala Kupa BiH odsvirao kraj meča bilo je jasno da će se putnik u narednu rundu odlučivati nakon kaznenih udaraca. Večina navijača FK Sarajevo u tim trenucima je govorila: ''O ne, opet penali, izgubit ćemo'', a na njihovu žalost tako je i bilo. Ahmetović i Sarić nisu uspjeli pogoditi mrežu Velića, dok su domaći nogometaši bili sigurni i izabranici Edisa Mulalića plasirali su se u narednu fazu najmasovnijeg takmičenja.



Podsjetimo, Bordo tim je u prošloj sezoni u play-offu za prvaka imalo priliku da pobijedi Zrinjski na Koševu, ali je tada udarac Sarića odbranio Pirić. Ne može se reći da bi tim s Koševa osvojio naslov prvaka da je tada Elvis Sarić bio precizniji. Ipak, sigurno je da bi u nastavku doigravanja koševski tim s dva boda više imao I više samopouzdanja, a znamo da se šampion odlučivao u posljednjem kolu i da je svaki bod bio presudan.



Nakon što nisu uspjeli osvojiti prvo mjestu u prvenstvu, igrači Sarajeva okrenuli su se Kupu BiH. U prvom finalnom dvoboju protiv Širokog Brijega, gosti s Pecare su slavili minimalnih 1:0. U uzvratu koji je odigran za sedam dana Sarajevo je slavilo istim rezultatom pa se pristupilo izvođenju jedanesteraca. Tada su neprecizni bili Husejinović i Rustemović, a zbog prijetnji je ovaj drugi morao napustiti bordo svlačionicu. Zbog loše izvedenih kaznenih udaraca tim s Koševa je ostao bez trofeja.



No, tu nije bio kraj. U 1. pretkolu Evropske lige bh. predstavnik je za protivnika dobio Zariu. Nakon što je utakmica u Moldaviji završen rezultatom 2:1 za domaće, na najvećem bh. stadionu je dvoboj okončan identičnim rezultatom. Nekoliko minuta prije kraja Crnkić je imao priliku da s jedanaest metara odvede Bordo tim unarednu rundu. Ipak, nije uspio. Udarac mu je odbranio golman Zarije. I opet penali i opet poraz. Ovoga puta neprecizni su bili Mihojević i Kuzmanović, a Sarajevo je eliminisano iz Evrope.



U aktuelnom prvenstvu stvari se nisu puno promijenile. U 5. kolu na Koševu je gostovao najljući rival Željezničar. Plavi su pobijedili rezultatom 1:0. No, Bordo tim je mogao doći do boda. U 57. minuti tim s Koševa je mogao poravnati s jedanaest metara. Ovaj put odgovornost je preuzeo Rahmanović, čiji udarac zaustavlja Kjosevski.



Sve sugerira da bi stručni štab trebao organizovati samo jedan trening na kojem će igrači pucati penale. S druge strane, opravdano se može prigovoriti i golmanu Sarajeva Bojanu Pavloviću kojem jedanaesterci nisu ''jača strana'' i rijetko kada pogodi stranu na koju će šutirati protivnički igrač.