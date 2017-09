Ovog vikenda igra se 9. kolo Premijer lige BiH. Četiri meča na programu su u subotu, dok se dvije utakmice igraju u nedjelju. Danas će Radnik ugostiti Sarajevo, Čelik je pod imperativom pobjede u okršaju s GOŠK-om, Zrinjski će pokušati nastaviti pobjedničku prvenstvenu seriju u sudaru s ekipom Mladosti, a Slobodi na megdan stiže Željezničar.

Tabela nakon 8. kola

Bordo tim nakon ispadanja iz Kupa BiH u Doboju pored Kaknja pokušat će osvojiti kompletan plije u Semberiji. Prvi šef struke tima s Koševa Husref Musemić najavio je i promjene u sastavu."Okrećemo se u potpunosti prvenstvu i što se tiče utakmice protiv Radnika, učinit ćemo sve da dođemo do dobrog rezultata. Protivnik poslije tri vezana premijerligaška poraza ima imperative pobjede, ali nama je svaka utakmica pod imperativom pobjede i zna se po šta dolazimo u Bijeljinu. Sigurno je da će biti određenih izmjena u ekipi u odnosu na utakmicu protiv Mladosti. Svi igrači su spremni, nemamo povrijeđenih nogometaša, s te strane je sve u najboljem redu", kazao je Musemić.Sarajevo će imati i podrškus tribina jer najvatrenije pristalice Sarajeva organizovano putuju u Bijeljinu. S druge strane, Radnik nakon tri vezana prvenstvena poraza i ispadanja iz najmasovnijeg takmičenja želi prekinuti crnu seriju. Kako najavljuju pokušat će doći do trijumfa protiv Sarajeva.Za Čelik nema puno filozofije u okršaju s GOŠK-om, pobjeda se nameće kao imperativ. Nakon odlaska Kemala Hafizovića na užarenu klupu zeničkog kluba sjeo je Elvedin Beganović koji će imati težak zadatak – da izbori opstanak u elitnom razredu bh. nogometa. Bez dvojbe, Čelik će jurišati na pobjedu koja bi vratila samopouzdanje. Ipak, protiv sebe će imati kvalitetnog suparnika koji je u dosadašnjem dijelu prvenstva u gostima savladao Slobodu i Sarajevo.Slobodi na megdan stiže Željezničar. Tuzlaci su u donjem dijelu tabele i izuzetno im je bitan svaki bod. Ekipu je nedavno preuzeo Slavko Petrović koji će pokušati savladati bivši klub."Utakmica protiv Željezničara je veoma značajna, bitno je uzeti bodove. Moramo se što prije odvojiti od dna tabele kako ne bi došlo do problema. Željo je favorit, to tabela govori, poznat mi je igrački kadar jer je samo Kajkut došao poslije mene. Nadam se da će moji igrači biti motivisani, nemamo šta izgubiti. Moramo bolje izgledati na terenu ako želimo bodove", izjavio je Petrović.Gosti u grad soli dolaze s puno optimizma i samopouzdanja. Kako su najavili žele osvojiti kompletan plijen."Znamo da ćemo igrati protiv ekipe koja ima probleme i koja ih rješava na svoj način. Sloboda je promijenila trenera koji je vjerovatno unio novine. Međutim, mi smo spremni, analizirali smo protivnika, moj stručni štab je obavio odličan posao, a igrači su spremni i raspoloženi. Na teren će protiv Slobode istrčati najboljih 11 igrača za koje smatramo da mogu ostvariti naš cilj", kazao je Admir Adžem, strateg Plavih.Lider Zrinjski težit će da pobjedničku seriju nastavi u okršaju s ekipom Mladost Doboj Kakanj. Prvi šef struke Plemića Blaž Slišković istakao je kako će odmjeriti snage protiv kvalitetnog rivala koji je u Kupu BiH eliminisao Sarajevo."Dolazi nam izuzetno kvalitetan protivnik, vjerujem da se poraz u kupu neće odraziti na atmosferu u ekipi. Ne smije nas zavarati činjenica da će Mladosti nedostajati tri važna igrača, nijednom ne smijemo pomisliti da će zbog toga biti lakše. Imaju jedan agresivan stil, što je utjecaj trenera koji je kao igrač bio takav. Inferiornost u kvalitetu igračkog kadra nadoknađuju agresivnošću i duel igrom, čak i presingom, čime se pokušava neutralisati protivnik", kazao je Slišković.Izabranici Edisa Mulalića pokuašt će ostati neporaženi u gradu na Neretvi.SubotaČelik – GOŠK 16:00 satiRadnik – Sarajevo 16:00 sati (prijenos na Moja TV)Zrinjski – Mladost DK 17:00 satiSloboda – Željezničar 19:00 sati (prijenos na Moja TV)NedjeljaKrupa – Borac 15:30 sati (prijenos na BHT1)Široki Brijeg – Vitez 16:00 sati