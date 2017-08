Uzdrmano Sarajevo gostuje u Banjoj Luci, sudar Čelika i Slobode u Zenici

Preostale tri utakmice 6. kola Premijer lige BiH na programu su danas. Uzdrmano Sarajevo gostovat će Borcu u Banoj Luci, Čelik dočekuje Slobodu, dok će GOŠK iz Gabele ugostiti Krupu.

Preostale tri utakmice 6. kola Premijer lige BiH na programu su danas. Uzdrmano Sarajevo gostovat će Borcu u Banoj Luci, Čelik dočekuje Slobodu, dok će GOŠK iz Gabele ugostiti Krupu.

U gradu na Vrbasu Borac će ugostiti Bordo tim koji ima samo četiri boda. Premda je Husref Musemić u subotu i zvanično imenovan za prvog šefa struke tima s Koševa, ekipu će u Banjoj Luci voditi Zijad Švrakić. Ovaj dvoboj dolazi nakon poraza u gradskom derbiju i samo pozitivan rezultat može popraviti dojam u svlačionici košvskog tima. Stručni štab gostiju bit će lišen usluga Perice Ivetića koji je dobio crveni karton u meču s Željezničarom.



Domaći u okršaj s renomiranim suparnikom ulaze s dosta optimizma. Strateg Banjalučana Željko Vranješ naglašava da Sarajevo ima mnogo kvalitetniju ekipu od one koja je trenutno na tabeli.



"Sarajevo je ekipa koja je igrački jaka na svakoj poziciji i njihov dosadašnji bodovni saldo i pozicija na tabeli ne daju pravu sliku. Derbi s njima dočekujemo motivisano i vjerujemo da uz vjetar u leđa s tribina stadiona možemo da osvojimo tri boda", kazao je Vranješ.



Borac će imati veliku podršku s tribina, a očekuje se dolazak i jedne grupe navijača gostujućeg tima.



Čeliku na noge dolazi Sloboda. Domaći su skupili tri, a gostujući tim četiri boda u dosadašnjih pet mečeva. Zeničani su pod imperativom pobjede. Težit će da osvoje kompletan plijen kako bi se približili sredini tabele, a pokušat će ponoviti igru kada su Radnika iz Bijeljine savladali 3:0.



Sloboda u Zenici stiže s namjerom da ostane neporažena. Susret na Bilinom polju u Zenici strateg tima s Tušnja Vlado Jagodić vidi i kao priliku da napadački tim Slobode konačno proradi.



"Sticajem okolnosti, tu smo negdje blizu u donjem dijelu tabele i sigurno da ta utakmica ima veliki značaj za obje ekipe. Čelik u ovom trenutku djeluje kao da je u haosu, međutim to nije tako. Imao sam priliku biti trener tamo i svake godine su slične stvari. Kada se izađe na teren igrači Čelika će sigurno dati više nego što mogu, a to je pokazala i utakmica protiv Radnika", naveo je Jagodić.



Novajliji u ligi GOŠK-u na megdan dolazi Krupa. Izabranici Slavena Muse skupili su šest bodova, a pobijedili su Sarajevo i Široki Brijeg. Do trećeg tijumfa pokušat će doći u dvoboju s ekipom koja do sada ima najviše remija- tri.



Parovi i satnica:

Nedjelja

Čelik – Sloboda 17:00 sati (prijenos na Moja TV)

GOŠK – Krupa 17:00 sati

Borac – Sarajevo 20:00 sati (prijenos na Moja TV)



Rezultati utakmica odigranih u subotu: Željezničar – Široki Brijeg 0:0, Vitez – Zrinjski 2:3 i Mladost DK – Radnik 3:0.