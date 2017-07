Sarajevo će u Zenici pokušati prekinuti neugodnu tradiciju, GOŠK dočekuje Borac

Foto: Arhiv/Klix.ba

Preostale dvije utakmice 2. kola Premijer lige igraju se danas. Čeliku na megadan stiže Sarajevo, dok će GOŠK ugostiti ekipu banjalučkog Borca.

