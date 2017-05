Nogometaši Zrinjskog vratili su se na drugo mjesto Lige za prvaka nakon što su u 8. kolu u Mostaru savladali Sarajevo, dok je Željezničar propustio veliku priliku da dođu na korak do šampionske titule nakon remija u Krupi. Olimpic je nakon ovog kola napustio društvo najboljih.

Liga za prvaka

Liga za opstanak

Lista strijelaca

Plavi s Grbavice golom Bekrića imali su prednost od 1:0 na gostovanju kod Krupe, ali slavlje za veliki broj navijača koji su doputovali iz Sarajeva spriječio je Barić koji je postigao fantastičan gol za izjednačenje. Željezničar i dalje ima sve u svojim rukama, a do nove titule prvaka potrebno im je da osvoje četiri boda u preostala dva kola.Zrinjski je u uzbudljivoj utakmici pred više od 3.000 gledatelja savladao Sarajevo i njegove šanse za titulu sveo na minimum. Mešanović je Plemiće doveo u vodstvo, ali je ubrzo Crnkić izjednačio. Mostarci su preko Stojkića ponovo došli u vodstvo, koje poništava Sarić da bi Tomić nakon sjajne akcije postavio konačnih 3:2.Sloboda je na Tušnju bez većih problema savladala Radnik rezultatom 2:0 pa je tim s Tušnja na taj način nokautirao direktnog konkurenta u borbi za četvrto mjesto. Golove su postigli Kalezić i Salihović.Vitez je trijumfom nad Širokim prekinuo niz od 14 mečeva bez pobjede. Trener domaćih Goran Sablić izveo je igrače koji nisu standardni članovi prve postave pa je poraz bio očekivan. Strijelac odlučujućeg gola bio je Barišić iz penala.Čelik je ugostio Metalleghe u sjajnoj formi, ali Zeničani nisu uspjeli doći do važne pobjede. Oba kluba vodit će do kraja prvenstva grčevitu borbu za opstanak.Na Otoci je mizernih 150 gledatelja moglo vidjeti šest golova, a Olimpic i Mladost odigrali su 3:3. Za domaće su pogađali dva puta Svraka i Govedarica, dok su za goste poentirali dva puta Husić i Brkić. Ovim remijem Olimpic je ispao iz lige.Napadač Željezničara Ivan Lendrić i dalje je najbolji strijelac Premijer lige BiH sa 18 postignutih golova. Na drugom mjestu su Elvir Koljić iz Krupe i bivši napadač Slobode Sulejman Krpić sa po 11 golova.Jasmin Mešanović iz Zrinjskog i Goran Brkić iz Mladosti nakon ovog kola na svom kontu imaju 10 golova, koliko imaju u Mersudin Ahmetović iz Sarajeva te Marko Obradović iz Radnika.