U 8. kolu Lige za opstanak prvenstva Bosne i Hercegovine Široki Brijeg je na svojoj Pecari poražen do Viteza (1:0).

Vitez je prekinuo katastrofalnu seriju bez pobjede u ligi. Ekipa Slavena Muse posljednji put je slavila 5. novembra prošle godine u gostima protiv Metalleghea (1:0). Od tada do danas Vitez je odigrao 14 mečeva u ligi.Crni niz rezultirao je grčevitom borbom za opstanak. Vitežani su trenutno pretposljednji na tabeli sa istim brojem bodova kao i Metalleghe te sa bodom manje od Čelika, klubova koji imaju utakmicu manje i koji se sastaju sutra na stadionu Bilino Polje u Zenici.Trener Širokog Brijega Goran Sabljić i danas je izveo igrače koji nisu standardni članovi prve postave, pa tako u odnosu na meč protiv Sarajeva u finalu Kupa BiH, u kojem je Široki na Koševu slavio sa 1:0, nijedan igrač koji je počeo taj meč nije zaigrao od prve minute u današnjem meču.Sablić je promijenio čak i golmana, a na teren su istrčali Soldo, Kožul, Ivanković, Wagner, Milićević, Sesar, Repić, Brekalo, Sivrić, Marina i Nikić.Na drugoj strani zaigrali su Nwolokor, Rašić, Livaja, Muminović, Kokot, Vrhovac, Mamić, Barišić, Sadiković, Kapetan i Hodžurda.Olakšavajuću okolnost za goste donio je Marina koji je u 41. minuti dobio crveni karton i domaći tim ostavio sa igračem manje na terenu. Ipak, gosti su tek u finišu golom Barišića iz diskutabilnog penala u 89. minuti uspjeli doći do tri boda i velike pobjede.Široki sada ima niz od čak pet poraza u ligi, ali to nije ogromno iznenađenje s obzirom da se ekipa fokusirala samo na Kup BiH te da je sigurna u borbi za opstanak.U narednom kolu Široki gostuje Metallegheu, a prije toga naredne srijede će odigrati revanš protiv Sarajeva u Kupu na stadionu Pecara.Vitez će u pretposljednjem kolu dočekati Mladost iz Doboja kod Kaknja na domaćem terenu.