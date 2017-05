U derbiju 8. kola Lige za prvaka Zrinjski je Pod Bijelim brijegom rezultatom 3:2 savladao Sarajevo i tako njegove šanse za osvajanjem titule sveo na minimum.

Ovoj pobjedi može se radovati i Željezničar koji bi u slučaju pobjede nad Krupom, protiv koje igra sutra u gostima, pobjegao na četiri boda Zrinjskom samo dva kola prije kraja prvenstva.Zrinjski je nakon dva remija i jednog poraza u prethodna tri meča konačno slavio. Otežavajuća okolnost za Plemiće u nizu bez pobjede bila je ta što su sve mečeve igrali u gostima.Sarajevo je na drugoj strani nakon poraza od Širokog u prvoj utakmici finala Kupa BiH na Koševu (1:0) dodatno zakompliciralo i situaciju u Premijer ligi.Blaž Slišković je na teren od prve minute poslao Pirića, Barića (Jamak od 46. minute), Jakovljevića, Kataneca, Stojkića, Petraka, Tomića, Filipovića, Jovića (Kukoč od 66. minute), Bilbiju i Mešanovića.Trener Sarajeva izvršio je tri izmjene u odnosu na poraz u prvoj utakmici finala Kupa BiH od Širokog na Koševu. Umjesto povrijeđenog Duljevića zaigrao je Ivetić, Radovac je zamijenio Mihojevića, a Kadušić igrao umjesto Hodžića. Meč su započeli Pavlović, Kadušić, Kovačević, Novaković, Al. Bekić, Ivetić, Sarić, Radovac (Rustemović od 75. minute), Crnkić, Hebibović (Hodžić od 62. minute) i Ahmetović.Utakmica nije donijela ništa interesantno u prvih 20 minuta, a jedino vrijedi istaći da je Sarajevo u 18. minuti tražilo penal. Samo tri minute nakon toga, isključen je Mehmed Janjoš zbog prigovora i Sarajevo je ostalo bez trenera Iako se činilo da nećemo gledati interesantan meč, golijada je krenula u 33. minuti kada je Mešanović pogodio za vodstvo Zrinjskog. Uslijedila je inicinjativa Sarajeva koja je rezultirala golom Crnkića za 1:1. u 41. minuti.Do kraja poluvremena nije bilo pogodaka, a onda je već u prvoj minuti nastavka Stojkić postigao odličan gol za 2:1. Istom mjerom, odnosno još jednim sjajnim golom na meču, uzvratio je Sarić na drugoj strani u 50. minuti.U nastavku nije bilo velikih šansi sve do 67. minute kada nakon sjajne akcije domaćeg tima Tomić pogađa za konačnih 3:2. Sarajevo do posljednjeg sudijskog zvižduka nije uspijevalo ozbiljnije zaprijetiti. Izdvaja se izblokiran šut Hodžića u 81. minuti, ali to je bilo sve.Zrinjski se sada nada da će Željezničar do kraja prvenstva kiksati u barem dva od tri meča, a on slaviti u svoja preostala dva meča kako bi osvojio titulu.