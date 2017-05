Real po drugi put u historiji ne igra finale Lige prvaka u bijeloj garnituri

Foto: EPA

Krovna kuća evropskog nogometa (UEFA) donijela je odluku da će u "domaćem" dresu u velikom finalu Lige prvaka igrati Juventus, dok će Real Madrid igrati u ljubičastom.

Dresovi će imati neke promjene, poput natpisa "Final Cardiff 2017. Wales National Stadium - 3 June. Juventus FC vs Real Madrid CF" na prsima.



Kraljevi su se nadali da će i ovo finale igrati u bijelom dresu, kao što su to napravili i 1998. godine kada su u finalu u Amsterdamu slavili protiv Stare dame rezultatom 1:0.



Madriđani su od tada samo jednom, a bio je to i jedini put u njihovoj historiji, igrali finale Lige prvaka u nekoj drugoj boji.



Bilo je to 2000. godine u pobjedi protiv Valencije rezultatom 3:0 kada je Real na teren Stade de Francea istrčao u crnim dresovima.



Podsjetimo, Realu će ovo biti 15. finale Lige prvaka te se nadaju 12. trofeju.