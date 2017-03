Real Madrid se plasirao u četvrtfinale Lige prvaka s ukupnih 6:2 protiv Napolija pobjedom u gostima na San Paolu rezultatom 3:1.

Nakon što je u prvom meču izgubio sa 3:1, Napoli je od početka susreta krenuo silovito i do vodstva je došao u 24. minuti.



Fenomenalnu akciju domaćina nakon Hamšikove asistencije u gol je pretvorio Mertens koji je lijevom nogom matirao nemoćnog Navasa.



Samo pet minuta kasnije Real je mogao doći do izjednačenja, ali Ronaldo iz izgledne pozicije pogađa samo stativu.



U 38. minuti nakon gužve u kaznenom prostoru Mertens se najbolje snašao i šutirao, ali je i on kao i Ronaldo pogodio samo stativu.







Prolaz Kraljevima donio je Ramos u 52. minuti. Kroos je izveo korner sa lijeve strane, a štoper Reala je bio najviši u skoku i glavom pospremio loptu iza leđa nemoćnog Reine.



Pobjedu Realu je osigurao Ramos svojim drugim pogotkom samo pet minuta kasnije. Kroos je izveo korner, ali sa desne strane, Ramos je još jednom bio na pravom mjestu i uz pomoć Mertensa ubacio loptu u gol za 2:1.



Konačnih 3:1 postavio je Morata u 90+1. minuti susreta. Real je izveo brz kontranapad, Ronaldo je šutirao iskosa sa lijeve strane, Reina je kratko odbio loptu na koju natrčava Morata i postavlja identičan rezultat kao u Madridu.