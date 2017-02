Fudbaleri Reala iz Madrida savladali su večeras u osmini finala Lige prvaka ekipu Napolija s uvjerljivih 3:1. Strijelci za Kraljeve bili su Benzema, Kroos i Casemiro, dok je za italijansku ekipu pogodio Insigne.

Fudbaleri Reala iz Madrida savladali su večeras u osmini finala Lige prvaka ekipu Napolija s uvjerljivih 3:1. Strijelci za Kraljeve bili su Benzema, Kroos i Casemiro, dok je za italijansku ekipu pogodio Insigne.

Real je u prvom poluvremenu imao totalnu dominaciju, a omjer šuteva 11:2 u korist Kraljeva to najbolje oslikava.



Madriđani su mogli do vodstva već u prvoj minuti kada je golman Napolija Reina predvidio namjeru Benzeme i sa dobrom odbranom spriječio pokušaj Francuza.



Već u 8. minuti šok za Real i veliko slavlje za 12.000 navijača italijanskog kluba i legendarnog Maradonu, koji su došli da podrže Napoli u Madridu. Lorenzo Insigne je na iznenađenje svih odlučio pucati po golu kada je uočio da golman Navas nije na svom mjestu te doveo goste u vodstvo.



Samo deset minuta kasnije Karim Benzema poravnava rezultat nakon lijepe asistencije Carvajala.







Ronaldo se nakon pola sata igre našao u dobroj situaciji nakon preciznog dodavanja, ali je loš udarac uputio iznad prečke.



Mogao je Benzema pred kraj poluvremena postići svoj drugi gol. Ipak, njegov dobar udarac zaustavila je stativa.



Samo deset minuta igre u nastavku bilo je potrebnu Realu da riješi pitanje pobjednika ovog meča. Prvo je Toni Kroos precizno pogodio nakon dodavanja Ronalda, a onda je Casemiro postigao sjajan gol nakon savršeno izvedenog voleja iz daljine.



Mogao je Mertens smanjiti rezultat sredinom drugog poluvremena, ali je lopta nakon njegovog šuta iz dobre pozicije otišla iznad gola. S druge strane, Reina odlično brani pokušaj Jamesa Rodrigueza pa se rezultat nije mijenjao do kraja meča.