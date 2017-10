Foto: Arhiv/Klix.ba

Prije tačno četiri godinefudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine izborila je svoj prvi plasman na neko veliko takmičenje, tada Svjetsko prvenstvo u Brazilu 2014. godine. Zmajevi su u Litvaniji rezultatom 1:0 golom Vedada Ibiševića pobjedili domaćina i čekirali karte za Brazil.

Selektor tima koji je 15. oktobra 2013. godine ispisao historiju bosanskohercegovačkog fudbala bio je Safet Sušić, a na zelenom terenu utakmicu su počeli Asmir Begović, Avdija Vršajević, Ermin Bičakčić, Emir Spahić, Senad Lulić, Sejad Salihović, Haris Medunjanin, Miralem Pjanić, Zvjezdan Misimović, Vedad Ibišević i Edin Džeko. Igrali su i Adnan Zahirović i Senijad Ibričić, dok su na klupi ostali Jasmin Fejzić, Asmir Avdukić, Boris Pandža, Elvir Rahimić, Miroslav Stevanović, Edin Višća, Izet Hajrović, Zoran Kvržić i Toni Šunjić.



Utakmica nije bila lagana za gledati pošto smo na gol odluke čekali do 68. minute kada je Džeko pronašao Ibiševića, a on savladao Giederiusa Arlauskasa.



Taj gol je noć u Kaunasu obojio u boje Bosne i Hercegovine te ovom narodu donio veliko slavlje, a kruna svega bio je nastup u Brazilu gdje smo igrali protiv Argentine, Nigerije i Irana. Na Mundijalu smo zauzeli treće mjesto u grupi iza Argentine i Nigerije koje su nas savladale te ispred Irana kojeg smo uspjeli pobijediti.







Do Mundijala smo stigli osvajanjem prvog mjesta u grupi G ispred Grčke, Slovačke, Litvanije, Latvije i Lihtenštajna. Osvojili smo 25 od mogućih 30 bodova, a isti broj bodova osvojila je i Grčka od koje smo imali bolju gol-razliku.



Mundijal u Brazilu je jedino veliko takmičenje na kojem smo nastupili. Nakon tih kvalifikacija jednom smo poraženi u baražu za Euro 2016. dok smo u ovim kvalifikacijama za Mundijal u Rusiji zaustavljeni u grupnoj fazi.