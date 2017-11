U Trening centru u Butmiru danas je odigrana prijateljska utakmica između FK Sarajevo i FK Velež, a pobjeda je pripala Bordo ekipi rezultatom 5:0.

Trener tima s Koševa Husref Musemić je odlučio da od prve minute protiv Veleža zaigraju Adilović, Hodžić, Bekić, Novaković, Mujakić, Herić, Stanojević, Husejinović, Anđušić, Crnkić i Smajlagić.



Sarajevo je povelo već u prvoj minuti susreta, Herić je uposlio Crnkića koji je pogodio mrežu Veleža. U 3. minuti je svoj udarac isprobao Bekić, a lopta je završila pored gola Rođenih. Potom u narednoj minuti Smajlagić šutira iznad prečke.



Nova opasna situacija pred golom mostarskog tima viđena je u 5. minuti, Anđušić je šutirao, no, nije pogodio.



Igrala se 12. minuta kada je Husejinović asistirao Smajlagiću koji je pogodio i povisio vodstvo Sarajeva na 2:0.



Pokušaj Husejinovića iz slobodnog udarca u 22. minuti nije našao put do mreže.



Minut kasnije se Smajlagić našao u novoj prilici za pogodak, Bekić je centrirao u 23. minuti, ali mladi nogometaš ovog puta glavom nije uspio postići gol.



U 42. minuti je Crnkićev udarac završio pored gola. Ozbiljnu priliku je Velež imao u finišu prvog dijela igre nakon greške odbrane Bordo ekipe, ali bez promjene rezultata. Nakon prvog poluvremena je Sarajevo imalo dva gola prednosti protiv Veleža.



U drugom poluvremenu su za Sarajevo zaigrali Kovačević, Kadušić, Sadiku, Mujakić, Pidro, Anđušić, Husejinović, Livak, Crnkić, Smajlagić i Hadžić.



Na otvaranju drugog dijela igre ponovo se zatresla mreža Veleža. Bilo je to u 47. minuti, kada je svoj drugi pogodak na današnjoj utakmici postigao Smajlagić. U narednom napadu Sarajeva golmanu Veleža je svojim udarcem zaprijetio Husejinović, ali je lopta otišla iznad gola. Više sreće nije imao ni Kadušić u 50. minuti. Hadžićev udarac minut kasnije je također bio neprecizan.



U 63. minuti je bilo 4:0, a strijelac je bio Hadžić. Husejinović je potom šutirao s distance, a njegov udarac je odbranio golman Veleža.



Smajlagić je bio blizu hat-tricka u 71. minuti, no, pogodio je prečku. Samo tri minute kasnije je Husejinović odlično izveo slobodni udarac te postigao lijep gol.



Hadžić je dobru priliku propustio u 79. minuti, a onda se na drugoj strani zatresao okvir gola Sarajeva.



Rezultat se do kraja utakmice nije mijenjao, ostalo je Sarajevo - Velež 5:0.