U Trening centru u Butmiru snage su u prijateljskoj utakmici odmjerili FK Sarajevo i FK Igman Konjic, a pobjedu rezultatom 3:1 upisao je tim s Koševa.

U Trening centru u Butmiru snage su u prijateljskoj utakmici odmjerili FK Sarajevo i FK Igman Konjic, a pobjedu rezultatom 3:1 upisao je tim s Koševa.

S obzirom na eliminaciju u Kupu BiH, ekipa Sarajeva je srijedu iskoristila za odigravanje prijateljskog meča protiv Igmana. Od prve minute su za Bordo tim nastupili Adilović, Kadušić, Bekić, Mihojević, Mujakić, Radovac, Rahmanović, Anđušić, Husejinović, Smajlagić i Hadžić.



Prvu priliku na utakmici imao je Hadžić, koji ipak nije pogodio mrežu nakon asistencije Anđušića. Minut kasnije je Radovac šutirao s distance, no, bez uspjeha.



Igrala se 11. minuta kada je drugi put pokušao Hadžić, ali promjene rezultata nije bilo sve do 22. minute, kada je pogodio Husejinović.



Na novu priliku se čekalo do 32. minute, u centru pažnje je bio Smajlagić, koji je šutirao neprecizno. Minut kasnije je Anđušić šutirao direktno u golmana Igmana. Isti igrač je u 41. minuti postigao gol, ali ga je sudija poništio zbog ofsajda.



Husejinovićev udarac iz 43. minute završio je pored gola Igmana, a u 45. je ponovo neprecizan bio Anđušić. Prvo poluvrijeme je završeno minimalnom prednošću kluba s Koševa.



U drugom poluvremenu su za Sarajevo zaigrali Kovačević, Kadušić, Pidro, Sadiku, Mujakić, Herić, Husejinović, Liivak, Crnkić, Lelić i Hadžić.



Mujakić je u 55. minuti šutirao preko gola Igmana, a četiri minute kasnije je udarac Anđušića završio pored gola. Ipak, odbrana Igmana je kapitulirala u 60. minuti, pa se na listu strijelaca upisao Lelić. Isti igrač je u 67. minuti postigao svoj drugi gol na utakmici i povisio prednost Sarajeva na 3:0.



Potom je u 73. minuti lopta završila i u mreži Sarajeva, a strijelac pogotka za Igman bio je Džafić.



Minut kasnije je Liivak pogodio prečku gola ekipe iz Konjica. Udarac Pidre iz 80. minute odbranio je golman Igmana.



Rezultat se do kraja utakmice nije mijenjao, ostalo je 3:1 za Sarajevo.