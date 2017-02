Današnjim susretima nastavljeno je 25. kolo engleskog Premiershipa u kojem je Manchester United upisao novu pobjedu, dok je Sunderland nastavio sa porazima.

Manchester United je na Old Traffordu savladao Watford rezultatom 2:0. United je napadao od početka do kraja susreta, a u prvih pola sata izuzetno raspoložen je bio golman gostiju Gomes koji je zaustavio nekoliko odličnih pokušaja Crvenih đavola. ipak u 32. minuti Brazilac je morao po loptu u svoju mrežu.Mkhitaryan je pronašao Martiala na lijevoj strani, Francuz je ubacio loptu po zemlji, Ibrahimović je pokušao udariti petom ali je promašio, no ona je došla do Mate koji pogađa za 1:0.Drugi gol United je postigao u 60. minuti kad aje Ibrahimović sjajno proigrao Martiala koji se sjajno snašao u petercu gostiju i pogodio za konačnih 2:0.Sunderland je upisao i 16. poraz ove sezone. Ovaj put sa Stadiona svjetlosti bodove je odnio Southampton koji je slavio sa 4:0. Gabbiadini je postigao dva pogotka u 30. i 45. minuti i tako pokazao da će biti veliko pojačanje za Svece, dok je u 88. minuti Denayer postigao autogol. Konačnih 4:0 postavio je Long u 90+2. minuti.Stoke je s minimalnih 1:0 savladao Crystal Palace, a gol odluke postigao je Allen u 67. minuti meča.West Ham je u veoma uzbudljivom meču remizirao sa West Bromwich Albionom. Gosti su poveli u 6. minuti preko Chadlija, a Čekićari su preokrenuli rezultat u drugom poluvremenu. Feghouli je pogodio za izjednačenje u 63., a preokret West Hamu donio je Lanzini u 87. minuti meča. Konačnih 2:2 postavio je McAuley u 90+4. minuti meča.Jedini susret bez pogodaka odigrali su Middlesbrough i Everton.