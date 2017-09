Petrović zvanično preuzeo Slobodu: Nemamo vremena za gubljenje, klub moramo izvući iz pakla

Slavko Petrović (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Slavko Petrović od danas je i zvanično novi šef stručnog štaba Fudbalskog kluba Sloboda. Na mjesto stratega Tuzlaka on je došao nakon Vlade Jagodića koji je s klubom s Tušnja sporazumno raskinuo ugovor prošle nedjelje, nakon poraza Slobode od GOŠK-a.

Sve se odigralo ekspresno, nakon što su Crveno-crni u subotnjoj utakmici u okviru sedmog kola nogometne Premijer lige BiH na Tušnju poraženi od ekipe GOŠK-a rezultatom 0:1.



Sloboda je novu sezonu Premijer lige BiH započela izuzetno loše, a nakon sedam odigranih utakmica nalazi se na desetom mjestu.



U svom prvom obraćanju Petrović je rekao da zna u kakav je klub došao.



"Sloboda je i u vrijeme bivše Jugoslavije bila veliki klub. Znam i u kakvu sam situaciju došao. Mi nemamo puno vremena za gubljenje, nego moramo od prvog dana zaista krenuti maksimalno, pokušati što brže doći i osvojiti bodove koji nas izvlače iz ovog pakla u koji je klub upao. Kad se to ostvari treba postaviti idući cilj – ulazak u prvih šest ekipa u državi", istakao je on.



Rekao je i da kod njega svi igrači počinju od imaginarne nule.



"Možda će biti igrača koji će kod mene isplivati. Svaki igrač treba da zna da ima realne šanse, a sada zavisi od njih šta će na tih sedam duluma napolju pokazati i koliko će imati želje i volje. Trebali bi svi imati puno volje jer je klub u situaciji koju nije zaslužio i na jednom mjestu koje niko nije očekivao. Znam kakav nam je raspored u idućih šest utakmica. Alibi se nikome neće davati i moramo pokušati izvući maksimum iz tih utakmica", naglasio je Petrović.



Igrački kadar s kojim Sloboda raspolaže Petroviću je već poznat, a kada je u pitanju eventualna dopuna istog, novi strateg Tuzlaka je naglasio da trenutno ne vidi nijednog fudbalera čiji bi angažman znatno promijenio stanje u klubu.



Predsjednik Upravnog odbora FK Sloboda Senad Mujkanović na današnjoj konferenciji za medije je izjavio da je do promjene šefa stručnog štaba kluba moralo doći.



"Mi smo pokušali sve probleme riješiti nekim drugim načinima, međutim na kraju je odlučeno ovako. Jednoglasno smo donijeli odluku da angažujemo Petrovića kojem želim puno sreće u radu, a koja će mu svakako trebati. Mi ćemo mu pružiti svu moguću podršku koju je imao i njegov prethodnik", kazao je Mujkanović.



Kao što smo već i pisali, Petrović je bio bez angažmana od 23. jula kada je nakon eliminacije od švedskog AIK-a u drugom pretkolu Evropske lige dobio otkaz u Željezničaru.



Iskusni 59-godišnji srbijanski stručnjak tokom trenerske karijere je radio u Njemačkoj gdje je trenirao Darmstadt, Carl Zeiss Jenu, Fortunu Dusseldorf i Waldhof Mannheim, a bio je angažiran i u Srbiji gdje je vodio Borac Čačak i Rad. U BiH je prije Željezničara s uspjehom vodio Radnik.