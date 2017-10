Šef stručnog štaba Slobode Slavko Petrović je nakon završetka susreta protiv Sarajeva u kojem je njegova ekipa poražena rezultatom 3:1 bio poprilično "škrt" na riječima.

Šef stručnog štaba Slobode Slavko Petrović je nakon završetka susreta protiv Sarajeva u kojem je njegova ekipa poražena rezultatom 3:1 bio poprilično "škrt" na riječima.

"Treba zadržati emocije i ne lupetati neke gluposti jer ću automatski biti kažnjen, tako da nemam komentar. Čestitat ću Sarajevu na tri boda i to je to", rekao je Petrović koji je na poluvremenu istakao da je arbitar Bjelica napravio veliku grešku kada je isključio Mehmedagića u sedmoj minuti zbog oštrog prekršaja nad Radovcem.Sloboda u narednom kolu dočekuje Široki Brijeg. Petrović se nada boljem izdanju njegove ekipe."Mi smo već uzeli četiri boda iz teškog ciklusa, imamo još sljedeću utakmicu koja će nam biti paklena, a onda nam dolaze slabije utakmice. Bitno je da se ovdje možemo vratiti jer mislim da je ova utakmica išla u normalnom toku, Sarajevo sigurno ne bi došlo tako lako do bodova", rekao je Petrović.