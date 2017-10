Ovo je sezona u kojoj bi Englezi konačno mogli vratiti dominaciju u Ligi prvaka

Bez obzira na tošto su prošla samo tri kola grupne faze Lige prvaka, već se može predvidjeti da engleski klubovi imaju veliku šansu za povratak dominacije koju su imali u drugoj polovini proteklog desetljeća.

Engleska u ovoj sezoni ima pet predstavnika Chelsea, Tottenham, Manchester City, Liverpool i Manchester United, a svih pet zauzimaju prvo, odnosno dijele prvo mjesto (Tottenham u grupi H ima identičnu gol-razliku i jednak broj bodova kao i Real Madrid) u svojim grupama te imaju ogromne šanse da se domognu nokaut faze.Ukoliko svi izbore nokaut fazu, to će biti prvi put da neki fudbaski savez ima pet predstavnika u osmini finala Lige prvaka. Zapravo, ovo je tek druga sezona da neki savez uopće ima pet predstavnika u takmičenju. Prvo je tu čast imao španski savez koji je prije dvije sezone imao Real Madrid, Barcelonu, Atletico Madrid, Valenciju i Sevillu koja je Ligu prvaka izborila osvajanjem Evropske lige, što je bio prvi put u historiji da se na taj način neko plasira u grupnu fazu Lige prvaka. Tada su tri od pet španskih klubova izborili plasman u osminu finala (Real, Atletico i Barcelona).Nijedan engleski klub nije poražen u prva tri kola, a City i United su upisali maksimalan broj pobjeda. Chelsea i Tottenham su zabilježili po dvije pobjede i remi, dok Liverpool na svom kontu ima pet bodova, odnosno pobjedu i dva remija.Od pet predstavnika, samo Liverpool u 4. kolu ne može osigurati plasman u osminu finala, dok svi ostali predstavnici Premiershipa to mogu ostvariti.Englezi su od sezone 2004/05. do kraja sezone 2008/09. jednom imali jednog predstavika u polufinalu Lige prvaka, jednom su imali dva predstavnika, dok su čak tri puta imali tri predstavnika u polufinalu najelitnijeg klupskog takmičenja na svijetu.Sjajan niz prekinut je u sezoni 2009/10. kada niko iz Premiershipa nije igrao polufinale, da bi u sezoni 2010/11. United upisao poraz u finalu, a Chelsea godinu dana kasnije osvojio Ligu prvaka.Nakon titule Plavaca uslijedio je krah engleskih klubova u Ligi prvaka pošto su u pet sezona (2012/13. - 2016/17.) imali samo četiri predstavnika u četvrtfinalnim mečevima Lige prvaka, pri čemu su samo dva puta ti predstavnici uspjeli izboriti polufinale u kojem su zastavljeni.U periodu kada su Englezi bilježili neuspjehe, dominirali su španski klubovi na čelu s Real Madridom, Atletico Madridom i Barcelonom. La Liga je u tom periodu imala čak 15 puta predstavnika u četvrtfinalu, pri čemu su njeni timovi osvojili posljednja četiri izdanja Lige prvaka (Real Madrid, Barcelona, Real Madrid i opet Real Madrid). Dva puta su Španci imali "svoje finale" Lige prvaka u kojem su se sastajali Real Madrid i Atletico Madrid (2014. i 2016.).Ipak, ovo je sezona u kojoj bi Englezi konačno mogli vratiti dominaciju koju su imali, jer njihovih pet predstavnika će skoro sigurno izboriti nokaut fazu takmičenja.Desi li se da pet engleskih klubova izbori plasman u osminu finala, niko od njih se neće moći susresti međusobno, jer pravilo kaže da se u osmini finala ne mogu sastati dva predstavnika iz istog fudbalskog saveza, što znači da bi od osam parova osmine finala Englezi igrali u pet različitih parova, što znatno povećava šanse da imaju i veliki broj predstavnika u četvrtfinalu (gdje se klubovi iz istih saveza mogu susresti), a kasnije i u polufinalu.Ovo je ujedno i prva sezona nakon sezone 2008/09. u kojoj nijedan engleski predstavnik nema poraz nakon prva tri kola Lige prvaka. Tada su Englezi imali četiri predstavnika u ovom takmičenju, a čak tri su stigla do polufinala (Chelsea, Arsenal i Manchester United). U finale se plasirao United koji je poražen od Barcelone.Uzimajući u obzir sve veći novac u Premiershipu te snagu i potencijal engleskih klubova koji sada igraju Ligu prvaka, za očekivati je da će engleski predstavnici biti sve jači i jači.