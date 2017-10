Otočki mediji saznaju: Mesut Ozil u januaru napušta Arsenal

Foto: EPA-EFE

Prema ekskluzivnim saznanjima Mirorra, nogometaš Arsenala Mesut Ozil mogao bi promijeniti sredinu već u januaru te nakon četir i po godine napustiti London.

Kako tvrdi pomenuti izvor, Arsenal je spreman prodati Ozila iz razloga što još uvijek nisu postigli dogovor s njim oko produženja ugovora te će on kao slobodan nogometaš potraži novi klub sljedećeg ljeta.



Da se to ne bi desilo, a ranije se spominjalo da bi Ozil mogao otići u Manchester United, Arsenal će u januaru pokušati prodati Nijemca za koga je interesovanje ranije pokazao Inter.



"Inter Milan je pokazao veliko interesovanje, a to bi moglo da dovede do toga da Arsenal proda svog fudbalera", stoji u tekstu koji je napisao Miror.



Također, oni dodaju kako je Jose Mourinho uvjeren da može osigurati potpis Ozila kao slobodnog igrača sljedeće ljeto, ukoliko on bude imao slobodne papire, a sve zbog sjajne saradnje koju su imali u vrijeme dok su obojica bili članovi Real Madrida.



Navodi se također i to da bi Arsene Wenger kao prvo zimskog pojačanje mogao dovesti krilnog fudbalera PSG-a Juliana Draxlera koji će se teško izboriti za oziljnu minutažu u napadu Parižana, posebno nakon što su ljetos u klub stigli Brazilac Neymar i mladi Kylian Mbappe. U dogovor sa PSG-om, klub bi mogao napustiti i Alexis Sanchez jer od ranije stoji izjava Arsena Wengera da nije otvoren za prodaju svojih igrača u konkurentne klubove.