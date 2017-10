Reprezentacija Kolumbije plasirala se na Svjetsko prvenstvo u Rusiji 2018. godine remijem protiv Perua rezultatom 1:1, a snimak posljednjih pet minuta utakmice u kojoj su obje ekipe šetale na terenu postao je pravi hit na društvenim mrežama.

Podsjećamo, rezultati s utakmice između Brazila i Čilea, odnosno Paragvaja i Venecuele odgovarali su akterima ovog susreta, pa su oni u posljednjih pet minuta zaustavili igru i bez želje za napadanjem dočekali kraj utakmice. Možda i ključnu ulogu u svemu imao je Radamel Falcao, koji je išao od igrača do igrača i redom lobirao da se posljednje minute utakmice ne igraju, a konačna odluka desila se nakon što je napadač Perua Guerrero otišao do klupe i potvrdio rezultate s drugih utakmica.Nakon utakmice je Renato Tapia, veznjak reprezentacije Perua koji je prvi saslušao Falcaoa, otkrio na koji način mu je to napadač Monaca pokušao saopćiti rezultate s drugih utakmica."Bili smo potpuno koncentrisani na utakmicu, a pet minuta prije kraja prišao mi je Falcao, nakon što sam vidio da je neuspješno nagovarao moje ostale saigrače. Rekao mi je 'Brate, obojica smo unutra. Hajde da budmo zadovoljni ovim rezultatom koji je...' Ja sam definitivno bio zadovoljan. Nakon toga smo utakmicu završili onako kako je trebalo", priznao je on.Podsjećamo, iz Južne Amerike bez plasmana na Svjetsko prvenstvo ostale su reprezentacije Paragvaja i Čilea, dok će Peru igrati protiv Novog Zelanda u playoffu.