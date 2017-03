U prvom susretu 28. kola italijanske Serie A Juventus je savladao Milan rezultatom 2:1.

Juventus je od početka silovito krenuo ka golu gostiju. U prvih pola sata redale su se prilike, ali je Donnarumma izlazio kao pobjednik iz duela sa Pjacom, Dybalom i Higuainom.Ipak, nakon pola sata igre golmn Milana je morao po loptu u svoju mrežu. Alves je uposlio Benatiju koji je izašao sam pred Donnarummu i sa pet metara zakucao loptu u mrežu.Do kraja poluvremena gosti su zaigrali mnogo bolje i stigli su do izjednačenja. Nakon kontranapada Deulofeu je uposlio Baccu koji šalje loptu pored Buffona za, ispostavit će se konačnih, 1:1.U 51. minuti Pjanić je šutirao iz idealne situacije iz slobodnog udarca sa dvadesetak metara, no Donnarumma je sjajno odbranio njegov udarac.Dvije minute kasnije i Khedira je bio u prilici, ali je golman Milana još jednom intervenisao.Pjanić je u 61. minuti pogodio prečku. Nakon kratkog dodavanja iz kornera Pjanić je sa lijeve strane uputio udarac ka golu Milana, a Donnarumma je loptu odbio u prečku.Do kraja susreta golman gostiju je imao još tri sjajne intervencije nakon šuteva Khedire i Higuaina. Juventus je do pobjede došao u 90+6. minuti iz sumnjivog penala kojeg je realizovao Dybala.