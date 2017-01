Juventus preko Milana izborio polufinale Kupa Italije, Pjanić postigao sjajan pogodak

U utakmici četvrfinala Kupa Italije Juventus je u Torinu večeras ugostio Milan. S obzirom da se u ovoj fazi takmičenja igra samo jedna utakmica, najveći italijanski dvoboj privukao je veliku pažnju.

Bitka za polufinale dva kluba koja su u prošloj sezoni igrali finale u Rimu i u kojem je slavio Juventus 1:0, ponovo je pripala Staroj dami koja je pobijedila rezultatom 2:1.



Prvo je Dybala u 10. minuti Staroj dami donio prednost, a jedanaest minuta poslije vodstvo je udvostručio Miralem Pjanić.



Bh. reprezentativac je sjajno pogodio sa nekih 20 metara iz slobodnog udarca. Premda Milan na golu ima sjajnog Donnarummu u ovoj situaciji bio je nemoćan. Gol je izazavao erupciju oduševljenja navijača Juventusa. Do kraja prvog poluvremena Bianconeri su nametali svoj ritam, ali se rezultat nije mijenjao.



U nastavku gosti iz Milana kreću nešto ofanzivnije. To su uspjeli konkretizirati u 53. minuti kada je rezervnog golmana Neta matirao Bacca. Ipak, samo minut poslije izabranici Vincenza Montelle ostaju sa igračem manje jer je Locatelli zaradio drugi žuti karton.



Igrao se 57. minut kada je Pjanić sjajno centrirao loptu za Mandžukića koji šutira glavom pored gola. Samo tri minute poslije Cuadrado je sa desne strane pronašao hrvatskog reprezentativca Mandžukića koji ponovo nije precizan. U 82. minuti Pjanić je uhvatio volej, ali je golman Milana bio oprezan.



Juventus je prednost jednog gola i igrača više u polja uspio da sačuva do kraja meča. Ostalo je 2:1. Stara dama tako se u polufinalu pridružila Napoliju koji je u utorak eliminisao Fiorentinu. Za preostala dva mjesta borit će se naredne sedmice Inter – Lazio, te Roma – Cesena.