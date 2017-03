Neymar: Odigrao sam najbolju utakmicu karijere

Foto: EPA

Brazilski nogometaš koji igra za Barcelonu Neymar bio je junak u čudesnoj pobjedi u uzvratnoj utakmici osmine finala Lige prvaka protiv PSG-a (6:1), nakon koje su Katalonci osigurali četvrtfinale u tom takmičenju.

Jedan od nogometnih klasika, koji će sladokusci pamtiti dugo, odigran je sinoć na stadionu Camp Nou, a Neymar je čestitao ekipi što je vjerovala do kraja da može izborit prolaz.



"Da, mi to možemo - govorili smo uoči utakmice", rekao je Neymar.



On je pogodio dva puta u finišu utakmice u 88. i 90. minuti.



"Ovo mi je najbolja utakmica koju sam odigrao. Ovo se dogodi jednom u životu. Niko nije mislio da ćemo zabiti šest, ali jesmo. Ako vjerujemo, igramo, teško je zaustaviti Barcelonu", izjavio je Brazilac, prenosi "Goal".



PSG je u prvoj utakmici, odigranoj u Parizu, imao prednost od 4:0, ali je Barcelona u revanšu uspjela u epskom meču taj rezultat nadoknaditi i plasirati se u nastavak takmičenja.