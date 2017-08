Brazilski reprezentativac Neymar pojavio se danas u trening centru Barcelone, ali ga je napustio nakon četrdesetak minuta.

Na zvaničnom profilu Barcelone na Twitteru potvrđeno je da Neymar nije trenirao s ostatkom ekipe uz dozvolu trenera Ernesta Valverdea.



Španski AS piše da je Neymar stigao u trening centar u 9:00 sati, gdje je za 9:30 bio zakazan trening prvog tima. Međutim, Brazilac nije trenirao, nego je napustio centar nakon četrdesetak minuta.



U tom periodu se pozdravio sa saigračima i trenerima te im je saopćio da definitivno odlazi u PSG:



To je prvi korak u rješavanju sapunice, koja traje već dugo. Preostalo je vidjeti kako će transfer biti realizovan, odnosno, da li će biti aktivirana klauzula u njegovom ugovoru ili će Barcelona i PSG pregovarati. Jedno je sigurno, transfer će biti vredniji od 200 miliona eura i to će biti rekord u historiji nogometa.



Neymar bi već danas mogao otići u Pariz, gdje se nalazi Wagner Riberio, jedan od njegovih agenata, gdje bi riješio i posljednje detalje.